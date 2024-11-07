Narin Güran Davasında Anne Yüksel Güran İfade Verdi: "Namusuma Leke Sürdüler, Beni Burada Asın"

Tüm Türkiye 8 yaşında Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın katilinin bulunması için devam eden davayı yakından takip ediyor.

Türkiye’nin merakla yakından izlediği dava bugün görülmeye başlandı. Sırayla tüm sanıkların ifadeleri alınıp sorular sorulurken sıra anne Yüksel Güran’a geldi. Anne Güran, hakimin “Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin?” sorusu sonrasında uzun ancak istenen yanıtın olmadığı cevaplar verdi.

Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, 'Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün,' dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

Narin Güran duruşmasını yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, anne Yüksel Güran’ın ifadelerini şu şekilde duyurdu: