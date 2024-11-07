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Narin Güran Davasında Anne Yüksel Güran İfade Verdi: "Namusuma Leke Sürdüler, Beni Burada Asın"

Narin Güran Davasında Anne Yüksel Güran İfade Verdi: "Namusuma Leke Sürdüler, Beni Burada Asın"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2024 - 17:11 Son Güncelleme: 07.11.2024 - 18:24

Tüm Türkiye 8 yaşında Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın katilinin bulunması için devam eden davayı yakından takip ediyor. 

Türkiye’nin merakla yakından izlediği dava bugün görülmeye başlandı. Sırayla tüm sanıkların ifadeleri alınıp sorular sorulurken sıra anne Yüksel Güran’a geldi. Anne Güran, hakimin “Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin?” sorusu sonrasında uzun ancak istenen yanıtın olmadığı cevaplar verdi. 

Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, 'Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün,' dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

Narin Güran duruşmasını yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, anne Yüksel Güran’ın ifadelerini şu şekilde duyurdu: 

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Hakim: Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin? Yüksel Güran: Sabah 5'te kalktım. Bahçeye gittim, Bamya topladım.

Hakim: Kızının ölümünden yargılanıyorsun ne diyeceksin? Yüksel Güran: Sabah 5'te kalktım. Bahçeye gittim, Bamya topladım.

“Sonra eve geldim Osman’ı kaldırdım ile gönderdim. Arif beni kaldır Batman'a gideceğim dedi. Çok mutluydum, gurbetteki 2 çocuğum gelmişti.”

“Sonra eve geldim Osman’ı kaldırdım ile gönderdim. Arif beni kaldır Batman'a gideceğim dedi. Çok mutluydum, gurbetteki 2 çocuğum gelmişti.”

“Çocuklara Arif’i kaldırın dedim, kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya Arif ile Muzaffer Batman’a gitmek için çıktılar. Enes küçüktü geç kalktı banyoda Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi Ben Hediye'nin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu. Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu. Amcamın gelini gelmişti ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım.”

“Çocuklara Arif’i kaldırın dedim, kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya Arif ile Muzaffer Batman’a gitmek için çıktılar. Enes küçüktü geç kalktı banyoda Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi Ben Hediye'nin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu. Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu. Amcamın gelini gelmişti ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım.”

“Sonra Muhammet ile Narin tartıştı, sürekli tartışıyorlardı. Narin’in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu. Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kuran kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim ama o gitmek istedi Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammet yatıyordu Ben bir bardak su içtim ve yattım Sonra Hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış Ben de Enes ile neden beni uyandırmadınız dedim O da "geldi ve gitti" dedi.”

“Sonra Muhammet ile Narin tartıştı, sürekli tartışıyorlardı. Narin’in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu. Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kuran kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim ama o gitmek istedi Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammet yatıyordu Ben bir bardak su içtim ve yattım Sonra Hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış Ben de Enes ile neden beni uyandırmadınız dedim O da "geldi ve gitti" dedi.”

“Sonra Enes'in telefonu 2 kere çaldı Arkadaşım aradı dedi konuşmaya çıktı. Hediye 2 kere geldi 1 seferinde ben uyuyordum 2. kez geldiğinde uyanmıştım Enes dışarı çıktı ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim’i gördüm ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti.”

“Sonra Enes'in telefonu 2 kere çaldı Arkadaşım aradı dedi konuşmaya çıktı. Hediye 2 kere geldi 1 seferinde ben uyuyordum 2. kez geldiğinde uyanmıştım Enes dışarı çıktı ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim’i gördüm ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti.”
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Hakim: TV'ye verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz. Yüksel Güran: Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor.

Hakim: TV'ye verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz. Yüksel Güran: Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor.

“İfadeye devam ediyor... Enes penceresini kapattı. Ben muhtarın yanına gittim. Sonra eve döndüm çünkü Muhammet ve Enes evdeydi. Ben de Hediye'ye gittim Narin orada mı diye Narin orada değilmiş. Sonra akrabalarımı aradım Narin burada değil diye hepsi aynı cevabı verdi. Caminin kapısına vurdum "açın kapıyı Narin nerede" diye. O sırada köyden tanıdığım biri Narin aşagıdaydı dedi. Herkes beni "Yüksel korkma buradadır" diye teselli etti. Bütün köy Narin'i aramaya çıktık. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra bütün dünya Tavsantepe'ye akın etti.”

“İfadeye devam ediyor... Enes penceresini kapattı. Ben muhtarın yanına gittim. Sonra eve döndüm çünkü Muhammet ve Enes evdeydi. Ben de Hediye'ye gittim Narin orada mı diye Narin orada değilmiş. Sonra akrabalarımı aradım Narin burada değil diye hepsi aynı cevabı verdi. Caminin kapısına vurdum "açın kapıyı Narin nerede" diye. O sırada köyden tanıdığım biri Narin aşagıdaydı dedi. Herkes beni "Yüksel korkma buradadır" diye teselli etti. Bütün köy Narin'i aramaya çıktık. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra bütün dünya Tavsantepe'ye akın etti.”
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