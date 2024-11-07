Nevzat Bahtiyar’dan Mahkemede İtiraf: "Bana Cinayeti Üstlenmem İçin Teklif Yaptılar"
Nevzat Bahtiyar’dan Mahkemede İtiraf: "Bana Cinayeti Üstlenmem İçin Teklif Yaptılar"
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili bugün görülen ilk duruşmadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Mahkemede ilk ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların sorduğu sorular karşısında çelişkili açıklamalarda bulundu. Mahkemeyi yerinde takip eden Halk TV’den Ferit Demir, Nevzat Bahtiyar’ın mahkeme başkanına itirafta bulunduğunu açıkladı. Bahtiyar’a göre, Güran ailesi ağabeyi aracılığıyla cinayeti üstlenmesi için cezaevinde kendisine teklifte bulunmuş.
Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davanın ilk duruşmasında yaşananlar…
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8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
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Tüm Türkiye’yi derin üzüntüye sokan cinayet sonrasında Narin’in annesi ile ağabeyi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
Davanın bugün görülmeye başlanan ilk duruşmasında, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını iddia eden Nevzat Bahtiyar’ın sorgusu yapıldı.
Mahkemeyi yerinde takip eden Halk TV’den Ferit Demir, Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni bir iddiada bulundu.
İddiaya göre, Güran ailesi kendi ağabeyi aracılığıyla cinayeti üstlenmesi için kendisine cezaevinde teklifte bulunmuştu.
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Nevzat Bahtiyar’ın mahkeme başkanına yaptığı bu itirafın Salim Güran’ın sorgusu sırasında sorulması bekleniyor.
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