Nevzat Bahtiyar’dan Mahkemede İtiraf: "Bana Cinayeti Üstlenmem İçin Teklif Yaptılar"

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili bugün görülen ilk duruşmadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Mahkemede ilk ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların sorduğu sorular karşısında çelişkili açıklamalarda bulundu. Mahkemeyi yerinde takip eden Halk TV’den Ferit Demir, Nevzat Bahtiyar’ın mahkeme başkanına itirafta bulunduğunu açıkladı. Bahtiyar’a göre, Güran ailesi ağabeyi aracılığıyla cinayeti üstlenmesi için cezaevinde kendisine teklifte bulunmuş.

Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davanın ilk duruşmasında yaşananlar…