Narin Güran Davası: Mahkemede Nevzat Bahtiyar ile Abi Enes Güran Arasında Gizli Diyalog!

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayet ile ilgili görülen davada ilginç anlar yaşanıyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların soruları karşısında kafa karıştıran cevaplar vermeye devam ediyor. Mahkemeyi yerinde izleyen gazeteci Rojda Altıntaş, tutuklu bulunan Narin’in abisi Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında yaşananları paylaştı. Jandarma eşliğinde salondan çıkarılan Enes Güran’ın, Nevzat Bahtiyar’a söylediği sözler ise merak konusu oldu.