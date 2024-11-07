Narin Güran Davası: Mahkemede Nevzat Bahtiyar ile Abi Enes Güran Arasında Gizli Diyalog!
Narin Güran Davası: Mahkemede Nevzat Bahtiyar ile Abi Enes Güran Arasında Gizli Diyalog!
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayet ile ilgili görülen davada ilginç anlar yaşanıyor. Küçük kızın cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, hakim, savcı ve avukatların soruları karşısında kafa karıştıran cevaplar vermeye devam ediyor. Mahkemeyi yerinde izleyen gazeteci Rojda Altıntaş, tutuklu bulunan Narin’in abisi Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında yaşananları paylaştı. Jandarma eşliğinde salondan çıkarılan Enes Güran’ın, Nevzat Bahtiyar’a söylediği sözler ise merak konusu oldu.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Tüm Türkiye’nin büyük üzüntü ile takip ettiği olayda 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkemeyi takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, Narin’in tutuklu bulunan abisi Enes Güran’ın 4 jandarma görevlisi eşliğinde ihtiyaç için salondan çıkarıldığını yazdı.
Abi Enes Güran’ın, salondan çıkarken Nevzat Bahtiyar’a yönelik sözleri ise duruşmayı takip edenler tarafından anlaşılamamış.
Nevzat Bahtiyar’dan sonra Enes Güran’ın mahkemedeki ifadesi başladı.
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