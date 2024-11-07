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Barajlardaki Doluluk Oranı Alarm Vermeye Başladı! İstanbul'da Büyük Tehlike Kapıda

Barajlardaki Doluluk Oranı Alarm Vermeye Başladı! İstanbul'da Büyük Tehlike Kapıda

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
07.11.2024 - 10:32

İstanbul'da sıcak geçen yaz ayının ardından kurak bir sonbahar hakim. Mega kenttin can suyu olan barajlardaki doluluk oranı ise her geçen gün daha da azalıyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'u besleyen barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi ise alarm veren bir boyutta. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı sadece yüzde 6.07.

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Sıcak bir yaz ve hemen ardından kurak bir sonbahar yaşayan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya başladı.

Sıcak bir yaz ve hemen ardından kurak bir sonbahar yaşayan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya başladı.

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30,18'e kadar indi. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibey Barajı'nda ise durum biraz daha kötü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30,18'e kadar indi. İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibey Barajı'nda ise durum biraz daha kötü.

Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı sadece yüzde 6.07 oldu.

Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı sadece yüzde 6.07 oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise şöyle: 👇

  • Ömerli: Yüzde 26.83

  • Darlık: Yüzde 32.24

  • Elmalı: Yüzde 51.93

  • Terkos: Yüzde 40.67

  • Alibey: Yüzde 6.07

  • Büyükçekmece: Yüzde 32.46

  • Sazlıdere: Yüzde 41.93

  • Istrancalar: Yüzde 34.14

  • Kazandere: Yüzde 8.27

  • Papuçdere: Yüzde 7.95

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