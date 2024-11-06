Bilmeden Aldıkları Sahte 200 Lirayla AVM'de Alışveriş Yapan İki Kişiye Hapis Cezası!

Kayseri'de bilmeden aldıkları sahte 200 lira iki kişinin başını yaktı. Bir alışveriş merkezinden şeker ve su alan iki kişiye mahkemede hapis cezası çıktı. Mahkeme iki kişinin 'sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak' suçunu işlediklerine hükmetti. İki kişi ise savunmalarında suçlamaları reddetti. Verilen hapis cezası ise 1 yıl 8 ay.