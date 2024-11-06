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Bilmeden Aldıkları Sahte 200 Lirayla AVM'de Alışveriş Yapan İki Kişiye Hapis Cezası!

Bilmeden Aldıkları Sahte 200 Lirayla AVM'de Alışveriş Yapan İki Kişiye Hapis Cezası!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
06.11.2024 - 19:26

Kayseri'de bilmeden aldıkları sahte 200 lira iki kişinin başını yaktı. Bir alışveriş merkezinden şeker ve su alan iki kişiye mahkemede hapis cezası çıktı. Mahkeme iki kişinin 'sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak' suçunu işlediklerine hükmetti. İki kişi ise savunmalarında suçlamaları reddetti. Verilen hapis cezası ise 1 yıl 8 ay. 

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F.T. ve A.Ü. isimli iki kişi Kayseri'de bir AVM'den sahte 200 liralık banknotla şeker ve su aldılar. Söz konusu durum ise ihbar sonrası davaya dönüştü.

F.T. ve A.Ü. isimli iki kişi Kayseri'de bir AVM'den sahte 200 liralık banknotla şeker ve su aldılar. Söz konusu durum ise ihbar sonrası davaya dönüştü.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.T, başka suçtan tutuklu A.Ü. ve müşteki İ.D. katıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.T, başka suçtan tutuklu A.Ü. ve müşteki İ.D. katıldı.

Sanıklardan A.Ü., "Paranın bizden çıkıp çıkmadığı belli değil. Paranın sahte olduğunu da kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diyerek söz konusu suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanık da suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Müşteki İ.D. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanıklardan A.Ü., "Paranın bizden çıkıp çıkmadığı belli değil. Paranın sahte olduğunu da kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diyerek söz konusu suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanık da suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Müşteki İ.D. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme, F.T. ve A.Ü için "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası kararı aldı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Mahkeme, F.T. ve A.Ü için "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası kararı aldı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

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Gökhan Öktem

bana 2008 yılında buyukcekmecede yapı kredi ATM si sahte 50 TL vermisti