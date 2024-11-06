İhaneti İliklerine Kadar Hissetmek: Kökeni Hz. İsa'ya Kadar Giden 'İhanet Öpücüğü' Aslında Ne?
İhaneti İliklerine Kadar Hissetmek: Kökeni Hz. İsa'ya Kadar Giden 'İhanet Öpücüğü' Aslında Ne?
İhaneti iliklerine kadar hissedenler için tarihsel yönü de olan sıkı bir içerikle karşınızdayız.
Eğer sen de sonunu bile bile o öpücüğü kondurmuş, hissettiğin halde ihaneti görmemeyi seçtiysen buyur 0 noktasına Hz. İsa'ya kadar gidiyoruz.
Bugünkü konumuz Amerikan filmlerinde de göndermesini sık sık gördüğümüz 'kiss of judas' bir başka deyişle 'ölüm veya ihanet öpücüğü.'
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'The Godfather 2'' filminin en ikonik sahnelerinden biri de Michael Carleone'un kendisini ele veren ağabeyi Fredo'yu öptüğü sahneydi.
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Michael, Fredo'nun kendilerini sattığını bilerek kardeşini öpüyor ve "Senin olduğunu biliyorum Fredo, kalbimi kırdın" diyordu.
Öpücükle ihanetin ise Hz.İsa'ya kadar giden bilindik bir tarihi var. Hristiyan teolojisine göre, hikaye 12 Havari'den biri olan Yahuda'nın sadece 30 gümüş dinar karşılığı İsa'nın yerini Romalılara söylemesiyle alakalı.
Hikayeye göre, Yahuda, yanında getirdiği Romalı askerlerle birlikte Hz. İsa'nın gizlendiği Gethsemane Bahçesi’ne geldi.
Bu sırada hava karanlıktı ve Romalı askerler İsa'yı nasıl tanıyacaklarından emin olamıyordu. Yahuda ise onlara yardım etmek için bir işaret verecekti ve şöyle demişti: “Kimi öpersem, İsa odur."
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Yahuda kalabalık grubun önünde bahçede ilerlerken İsa’yı elçileriyle birlikte gördü ve doğrudan ona giderek öptü. Hz. İsa ise tam bu sırada gözlerinin içine bakarak, “Yahuda, İnsanoğlunu bir öpücükle mi ele veriyorsun?” dedi.
Hz. İsa bu öpücüğün ardından Romalı askerler tarafından yakalandı. İsa, MS 30 ve 33 arasında bir dizi sorgulama ve işkencenin ardından Roma'nın Yahudiye eyaletine bağlı Golgota'da çarmaha gerildi ve sonrası da çoğumuzun bildiği gibi oldu.
Peki sen kıymetli okur, ihaneti hiç iliklerine kadar hissettiğin oldu mu?
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