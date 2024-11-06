İhaneti İliklerine Kadar Hissetmek: Kökeni Hz. İsa'ya Kadar Giden 'İhanet Öpücüğü' Aslında Ne?

İhaneti iliklerine kadar hissedenler için tarihsel yönü de olan sıkı bir içerikle karşınızdayız.

Eğer sen de sonunu bile bile o öpücüğü kondurmuş, hissettiğin halde ihaneti görmemeyi seçtiysen buyur 0 noktasına Hz. İsa'ya kadar gidiyoruz.

Bugünkü konumuz Amerikan filmlerinde de göndermesini sık sık gördüğümüz 'kiss of judas' bir başka deyişle 'ölüm veya ihanet öpücüğü.'

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