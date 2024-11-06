Trump’ın İlk Başkanlığı Döneminde Türkiye ile İlişkilerde Neler Yaşanmıştı?

Donald Trump, bir dönemlik ara sonrasında yeniden ABD Başkanlığına seçilerek Beyaz Saray’a çıkmaya hak kazandı. Trump’ın, 2017 ile 2021 arasında süren ilk başkanlık döneminde Türkiye ile çalkantılı bir ilişkisi olmuştu. Özellikle Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektup çok konuşulmuştu. Ayrıca Suriye’de bulunan SDG’ye verilen silahlı destek ve Rahip Brunson olayı da çok konuşulmuştu. İşte Trump’ın ilk döneminde Türkiye ile yaşanan ilişkiler…