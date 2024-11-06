Trump’ın İlk Başkanlığı Döneminde Türkiye ile İlişkilerde Neler Yaşanmıştı?
Trump’ın İlk Başkanlığı Döneminde Türkiye ile İlişkilerde Neler Yaşanmıştı?
Donald Trump, bir dönemlik ara sonrasında yeniden ABD Başkanlığına seçilerek Beyaz Saray’a çıkmaya hak kazandı. Trump’ın, 2017 ile 2021 arasında süren ilk başkanlık döneminde Türkiye ile çalkantılı bir ilişkisi olmuştu. Özellikle Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektup çok konuşulmuştu. Ayrıca Suriye’de bulunan SDG’ye verilen silahlı destek ve Rahip Brunson olayı da çok konuşulmuştu. İşte Trump’ın ilk döneminde Türkiye ile yaşanan ilişkiler…
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ABD’de dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Kamala Harris’i mağlup ederek yeniden ABD Başkanlığına seçildi.
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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında Türkiye ile yaşanan ciddi krizler dikkat çekmişti.
Trump, başkanlığı sırasında Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdiği silahlı destekle tepki çekmişti. SDG'nin omurgasını Türkiye'nin PKK'nın uzantısı saydığı ve "terörist" olarak tanımladığı YPG oluşturuyor.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ise ABD’de rahatsızlık yaratmıştı. Bu sırada Trump’ın, Erdoğan’a yazdığı ve diplomatik dilden oldukça uzak mektup olmuştu.
Trump zamanında ABD ile yaşanan en büyük krizlerden biri de İzmir’de yaşayan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson’ın tutuklanması olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın çağrılarına ABD'de yaşayan Fethullah Gülen’i kastederek, “Sizde de bir tane papaz var. Ver papazı, al papazı” yanıtını verdi. Brunson’un serbest bırakılmaması üzerine ABD, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uyguladı. Trump ayrıca Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çelikte gümrük vergisini artıran bir karara imza attı. Bu gelişmeler, Türk lirasının ciddi şekilde değer kaybetmesine neden olan bir ekonomik krizi tetikledi.
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Ayrıca, Trump’ın ilk döneminde Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sebebiyle içinde bulunduğu F-35 savaş uçağı projesinden de çıkarılmıştı.
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