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İsrail Kanalında Donald Trump'ın Zaferi Kutlandı: "Tanrı Amerikayı Korusun ve Yaşasın İsrail"

İsrail Kanalında Donald Trump'ın Zaferi Kutlandı: "Tanrı Amerikayı Korusun ve Yaşasın İsrail"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
06.11.2024 - 15:26

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İsrail'de yayın yapan 'Kanal 14' isimli medya kuruluşunda Donald Trump'ın zaferi kutlandı. Programdaki katılımcılar hep birlikte bardak kaldırarak 'Tanrı Amerika'yı korusun ve yaşasın İsrail.' dedi. 

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ABD'de aylardır devam eden başkanlık yarışının galibi Donald Trump oldu. Dünyanın takip ettiği seçimler sonrası görevi devralacak olan Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

ABD'de aylardır devam eden başkanlık yarışının galibi Donald Trump oldu. Dünyanın takip ettiği seçimler sonrası görevi devralacak olan Trump'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

Trump'un seçim galibiyeti İsrail'de de büyük sevinçle karşılandı. İran karşıtı söylemleriyle tanınan ve İsrail yönetiminden de destek gören Trump'ın seçim zaferi için 'Kanal 14' isimli İsrail kanalının canlı yayınında kutlama yapıldı.

Trump'un seçim galibiyeti İsrail'de de büyük sevinçle karşılandı. İran karşıtı söylemleriyle tanınan ve İsrail yönetiminden de destek gören Trump'ın seçim zaferi için 'Kanal 14' isimli İsrail kanalının canlı yayınında kutlama yapıldı.

Trump için bardak kaldıran program moderatörü ve konuklar, "Tanrı Amerika'yı korusun ve yaşasın İsrail." dedi. İşte o görüntüler; 🎥

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