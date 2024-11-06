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Kostümü Büyük Beğeni Topladı: Cadılar Bayramı'nda Donald Trump Olan Çocuk Güldürdü

Kostümü Büyük Beğeni Topladı: Cadılar Bayramı'nda Donald Trump Olan Çocuk Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
06.11.2024 - 13:17

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ABD'de Cadılar Bayramı etkinliği için Donald Trump kostümü tercih eden çocuğun görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Trump'ın sesini taklit eden küçük çocuğun, vatandaşlarla sohbet ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki seçim yarışı bugün itibariyle sonlandı. Seçimin kazanan ismi Donald Trump'ın taklidini yaparak Cadılar Bayramı etkinliğine katılan çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki seçim yarışı bugün itibariyle sonlandı. Seçimin kazanan ismi Donald Trump'ın taklidini yaparak Cadılar Bayramı etkinliğine katılan çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde küçük çocuğun, Trump'ın sesine benzer bir sesle konuşarak vatandaşlar arasında gezdiği anlar yer aldı.

Görüntülerde küçük çocuğun, Trump'ın sesine benzer bir sesle konuşarak vatandaşlar arasında gezdiği anlar yer aldı.

İşte o görüntüler; 🎥

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