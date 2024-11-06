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Mustafa Sarıgül, ABD Seçimlerini Değerlendirdi: "Bitcoin Kazandı, Halk Kaybetti"

Mustafa Sarıgül, ABD Seçimlerini Değerlendirdi: "Bitcoin Kazandı, Halk Kaybetti"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
06.11.2024 - 10:00

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışını değerlendirdi. Sabah saatlerinde Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğini söyleyen Sarıgül, 'Kim oynuyor bunlarla, demek ki ABD'de sermaye kazandı, halk kaybetti.' dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasında ABD Başkanlığı yarışını değerlendirdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasında ABD Başkanlığı yarışını değerlendirdi.

Trump'ın önde götürdüğü seçim yarışıyla ilgili Bitcoin'in yükselişine vurgu yapan Sarıgül, "Amerika’da Sermaye kazandı.Bitcoin kazandı.Halk kaybetti." dedi.

Trump'ın önde götürdüğü seçim yarışıyla ilgili Bitcoin'in yükselişine vurgu yapan Sarıgül, "Amerika’da Sermaye kazandı.Bitcoin kazandı.Halk kaybetti." dedi.

İşte o video; 🎥

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