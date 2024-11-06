Mustafa Sarıgül, ABD Seçimlerini Değerlendirdi: "Bitcoin Kazandı, Halk Kaybetti"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışını değerlendirdi. Sabah saatlerinde Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğini söyleyen Sarıgül, 'Kim oynuyor bunlarla, demek ki ABD'de sermaye kazandı, halk kaybetti.' dedi.
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasında ABD Başkanlığı yarışını değerlendirdi.
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Trump'ın önde götürdüğü seçim yarışıyla ilgili Bitcoin'in yükselişine vurgu yapan Sarıgül, "Amerika’da Sermaye kazandı.Bitcoin kazandı.Halk kaybetti." dedi.
İşte o video; 🎥
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