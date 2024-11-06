Mustafa Sarıgül, ABD Seçimlerini Değerlendirdi: "Bitcoin Kazandı, Halk Kaybetti"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışını değerlendirdi. Sabah saatlerinde Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğini söyleyen Sarıgül, 'Kim oynuyor bunlarla, demek ki ABD'de sermaye kazandı, halk kaybetti.' dedi.