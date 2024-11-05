Görüş Bildir
Haberler
Video
En Çok Yalan Söyleyen Burçlar: Bakalım Listede Kendi Burcunuzu Görebilecek misiniz?

En Çok Yalan Söyleyen Burçlar: Bakalım Listede Kendi Burcunuzu Görebilecek misiniz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 21:53

İçerik Devam Ediyor

Eğer sizler de burçlara inananlardansanız en çok yalan söyleyen 5 burcun sıralamasıyla karşınızdayız. @grimeseleler adlı Instagram sayfasının araştırmalarıyla hazırlanan listeyi gelin birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Listenin sonundan başlayacak olursak 5. sırada Yengeç burcu, 4. sırada Terazi burcu, 3 sırada da Balık burcu yer alıyordu.

Listenin sonundan başlayacak olursak 5. sırada Yengeç burcu, 4. sırada Terazi burcu, 3 sırada da Balık burcu yer alıyordu.

Manipülatif Balık burcunun 3. sırada yer alması şaşırtırken, 2. sırada ise İkizler vardı. Peki ya sizce 1. sırada hangi burç yer alıyor?

Manipülatif Balık burcunun 3. sırada yer alması şaşırtırken, 2. sırada ise İkizler vardı. Peki ya sizce 1. sırada hangi burç yer alıyor?

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın