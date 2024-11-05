Ekstrem Spor Sevdalısı Genç Ağaca Atlamak İsterken Yere Çakıldı

Ekstrem sporlar izlerken dahi nabızları yükseltirken kimileri bu sporlara hayatlarını adıyor. Ekstrem sporların en korkunçlarından biri de yüksek binalardan atlayarak gerçekleştirilenler. Sizler de sosyal medyada sporcuların bu anlarına denk gelmişsinizdir. Şimdiyse başarısız bir örnekle karşınızdayız.