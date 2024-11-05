Türkiye’de İş Bulamayan İlk 6 Mesleği Sıraladılar: İlk Sırada Güzel Sanatlar Yer Alıyor

@genctg adlı Instagram hesabı Türkiye’nin iş bulmakta zorlanan mesleklerini sıraladı. İlk 6 mesleği sıralayan içerik üreticileri hangi mesleklere yer vermiş gelin birlikte bakalım.
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İlk sırada Güzel Sanatlar, ikinci sırada Bilgisayar Bilimleri, üçüncü sırada ise Gazetecilik yer alıyordu.
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Üçüncü sırayı Yaşam Bilimleri takip ederken, beşinci sırada Fizik ve Kimya, son olarak ise Tarım ve Ziraat yer alıyordu.
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