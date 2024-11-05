Türkiye’de İş Bulamayan İlk 6 Mesleği Sıraladılar: İlk Sırada Güzel Sanatlar Yer Alıyor

Birçok İlçe Sallandı! İzmit TÜPRAŞ'ta Patlama: Hisseler İşleme Kapatıldı

Motorcu Kadından Cesur Müdahale: Motosiklet Hırsızını "Ben Polisim" Diyerek Durdurdu

Minik Mavi’nin Babasına Maç Sırasındaki Sevimli Soruları Gülümsetti: "Bu Takımlar Var Gerçekte Değil mi?"