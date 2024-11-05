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Türkiye’de İş Bulamayan İlk 6 Mesleği Sıraladılar: İlk Sırada Güzel Sanatlar Yer Alıyor

Türkiye’de İş Bulamayan İlk 6 Mesleği Sıraladılar: İlk Sırada Güzel Sanatlar Yer Alıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 18:31

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@genctg adlı Instagram hesabı Türkiye’nin iş bulmakta zorlanan mesleklerini sıraladı. İlk 6 mesleği sıralayan içerik üreticileri hangi mesleklere yer vermiş gelin birlikte bakalım.

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İlk sırada Güzel Sanatlar, ikinci sırada Bilgisayar Bilimleri, üçüncü sırada ise Gazetecilik yer alıyordu.

İlk sırada Güzel Sanatlar, ikinci sırada Bilgisayar Bilimleri, üçüncü sırada ise Gazetecilik yer alıyordu.

Üçüncü sırayı Yaşam Bilimleri takip ederken, beşinci sırada Fizik ve Kimya, son olarak ise Tarım ve Ziraat yer alıyordu.

Üçüncü sırayı Yaşam Bilimleri takip ederken, beşinci sırada Fizik ve Kimya, son olarak ise Tarım ve Ziraat yer alıyordu.

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