Tüm Prizleri Çektiğinden Emin Olmak İçin Dışarı Çıkmadan Fotoğrafını Çekenler Buraya: Yalnız Değilsiniz!

Sizler de unutkanlığın ve takıntılılığın getirisi olarak söz konusu prizdeki eşyalar olunca panik oluyorsanız yalnız değilsiniz. Bir genç kadın, arkadaşının galerisine girmesiyle birçok elektronik eşyanın fotoğrafıyla karşılaşıp o anları kayda aldı.