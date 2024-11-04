Tüm Prizleri Çektiğinden Emin Olmak İçin Dışarı Çıkmadan Fotoğrafını Çekenler Buraya: Yalnız Değilsiniz!

Sizler de unutkanlığın ve takıntılılığın getirisi olarak söz konusu prizdeki eşyalar olunca panik oluyorsanız yalnız değilsiniz. Bir genç kadın, arkadaşının galerisine girmesiyle birçok elektronik eşyanın fotoğrafıyla karşılaşıp o anları kayda aldı.
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Arkadaşı aklının evde kalmaması ve emin olmak için her çıkışında prizlerin ve elektronik eşyaların fotoğrafını çekiyordu.
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Hal böyle olunca galeride birçok fotoğraf birikmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu.
İşte detaylar 👇
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evden çıkamıyorum her geçen yıl daha da artıyor berbat bir şey
gayet güzel bir yöntem.
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