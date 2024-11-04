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Tüm Prizleri Çektiğinden Emin Olmak İçin Dışarı Çıkmadan Fotoğrafını Çekenler Buraya: Yalnız Değilsiniz!

Tüm Prizleri Çektiğinden Emin Olmak İçin Dışarı Çıkmadan Fotoğrafını Çekenler Buraya: Yalnız Değilsiniz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2024 - 15:42

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Sizler de unutkanlığın ve takıntılılığın getirisi olarak söz konusu prizdeki eşyalar olunca panik oluyorsanız yalnız değilsiniz. Bir genç kadın, arkadaşının galerisine girmesiyle birçok elektronik eşyanın fotoğrafıyla karşılaşıp o anları kayda aldı.

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Arkadaşı aklının evde kalmaması ve emin olmak için her çıkışında prizlerin ve elektronik eşyaların fotoğrafını çekiyordu.

Arkadaşı aklının evde kalmaması ve emin olmak için her çıkışında prizlerin ve elektronik eşyaların fotoğrafını çekiyordu.

Hal böyle olunca galeride birçok fotoğraf birikmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu.

Hal böyle olunca galeride birçok fotoğraf birikmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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heisenberg

evden çıkamıyorum her geçen yıl daha da artıyor berbat bir şey

Söyledim gitti

gayet güzel bir yöntem.

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