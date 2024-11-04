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Mardinli Müzeyyen Teyzeden Alkışları Toplayan Hareket: 76 Yaşında Ehliyet Aldı

Mardinli Müzeyyen Teyzeden Alkışları Toplayan Hareket: 76 Yaşında Ehliyet Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2024 - 13:50

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Hepimizi kendine hayran bırakan 76 yaşındaki Müzeyyen Ektiren, ilçe merkezine rahatlıkla gidip işlerini halledebilmek adına ehliyet almaya karar verdi. Azmin örneği olan Müzeyyen Ektiren, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sözcü

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Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan Müzeyyen Ektiren, ilçe merkezine 15 km uzaklıkta yaşıyordu.

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan Müzeyyen Ektiren, ilçe merkezine 15 km uzaklıkta yaşıyordu.

Merkezdeki işlerini halledebilmek için otomobil sürmeyi öğrenmeye karar verdi ve sınavları başarıyla geçerek ehliyetini aldı.

Merkezdeki işlerini halledebilmek için otomobil sürmeyi öğrenmeye karar verdi ve sınavları başarıyla geçerek ehliyetini aldı.

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