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Türkiye’nin Neşesi Adana: 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivalinden Görüntülere Bayılacaksınız

Türkiye’nin Neşesi Adana: 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivalinden Görüntülere Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2024 - 12:24

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2-3 Kasım tarihlerinde Adana’da Kabasakal Rüzgarlı Tepe’de gerçekleşen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, macera ve sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirinden yaratıcı kostümleriyle gökyüzünün tadını çıkardı.

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@bizadanaliyik adlı Instagram hesabı festivale dair detayları anbean paylaştı.

@bizadanaliyik adlı Instagram hesabı festivale dair detayları anbean paylaştı.

En iyi kostümü seçen ilk üç kişiye para ödülü verildi.

En iyi kostümü seçen ilk üç kişiye para ödülü verildi.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ömer

şu görüntülere bakınca bi an Türkiye güllük gülistan sanıyorsun

Hermione Granger

Bu festivalde bile şike dönmüş. Orda dev papağan dururken bambam'ı birinci yapmışlar :) Yani papağan kostümündeki emek...