Türkiye’nin Neşesi Adana: 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivalinden Görüntülere Bayılacaksınız

2-3 Kasım tarihlerinde Adana’da Kabasakal Rüzgarlı Tepe’de gerçekleşen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali, macera ve sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirinden yaratıcı kostümleriyle gökyüzünün tadını çıkardı.
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@bizadanaliyik adlı Instagram hesabı festivale dair detayları anbean paylaştı.
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En iyi kostümü seçen ilk üç kişiye para ödülü verildi.
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şu görüntülere bakınca bi an Türkiye güllük gülistan sanıyorsun
Bu festivalde bile şike dönmüş. Orda dev papağan dururken bambam'ı birinci yapmışlar :) Yani papağan kostümündeki emek...