Fenomen Din Hocası Partnerlerin Birliktelikleriyle İlgili İddialarıyla Gündem Oldu

Hüseyin Çevik adlı hoca aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor olmasıyla epey tanınanlardan. Kendisi sık sık bu konudan dolayı eleştiriler de alıyor. Şimdiyse partnerlerin birliktelikleri hakkında bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hocaya göre, soğuk havada birliktelik yaşayan erkeklerin, o soğukta gusül abdesti almaları Allah’ın onları affetmesine vesile oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın