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Fenomen Din Hocası Partnerlerin Birliktelikleriyle İlgili İddialarıyla Gündem Oldu

Fenomen Din Hocası Partnerlerin Birliktelikleriyle İlgili İddialarıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2024 - 10:20

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Hüseyin Çevik adlı hoca aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor olmasıyla epey tanınanlardan. Kendisi sık sık bu konudan dolayı eleştiriler de alıyor. Şimdiyse partnerlerin birliktelikleri hakkında bir açıklamada bulundu.

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Hocaya göre, soğuk havada birliktelik yaşayan erkeklerin, o soğukta gusül abdesti almaları Allah’ın onları affetmesine vesile oluyor.

Hocaya göre, soğuk havada birliktelik yaşayan erkeklerin, o soğukta gusül abdesti almaları Allah’ın onları affetmesine vesile oluyor.

Peki ya siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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