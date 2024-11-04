İyi İnsanlar İyi ki Var: Ön Patileri Kırık Olan Yavrulara Yardım Eli Uzatan Hayvansever Kalpleri Eritti

@ankaragaripleri_ adlı Instagram hesabından patili dostlarımıza yaptığı yardımları paylaşan hayvansever, bir videosuyla viral oldu. Ön patileri kırık olarak buldukları iki kardeşi kurtaran hayvansevere beğeniler yağdı.
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Bebeklerin ilk hali fotoğraftaki gibiydi. Hemen koruma altına alınan canların tedavi süreci oldukça iyi geçti.
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Onların iyileşmiş ve mutlu halleri görmek ise dünyayı biraz daha yaşanabilir hale getirdi.
İşte detaylar 👇
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