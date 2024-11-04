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İyi İnsanlar İyi ki Var: Ön Patileri Kırık Olan Yavrulara Yardım Eli Uzatan Hayvansever Kalpleri Eritti

İyi İnsanlar İyi ki Var: Ön Patileri Kırık Olan Yavrulara Yardım Eli Uzatan Hayvansever Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.11.2024 - 12:54

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@ankaragaripleri_ adlı Instagram hesabından patili dostlarımıza yaptığı yardımları paylaşan hayvansever, bir videosuyla viral oldu. Ön patileri kırık olarak buldukları iki kardeşi kurtaran hayvansevere beğeniler yağdı.

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Bebeklerin ilk hali fotoğraftaki gibiydi. Hemen koruma altına alınan canların tedavi süreci oldukça iyi geçti.

Bebeklerin ilk hali fotoğraftaki gibiydi. Hemen koruma altına alınan canların tedavi süreci oldukça iyi geçti.

Onların iyileşmiş ve mutlu halleri görmek ise dünyayı biraz daha yaşanabilir hale getirdi.

Onların iyileşmiş ve mutlu halleri görmek ise dünyayı biraz daha yaşanabilir hale getirdi.

İşte detaylar 👇

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