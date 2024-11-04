Kuşaklara Göre Kahve Paylaşımları: Z, Y ve Bebek Patlaması Kuşağına Göre Farklar

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri yiyecek içecek paylaşımları yapmak da epey popülerleşti. Bir içerik üreticisi de bu konuyu ele alarak kuşaklara göre paylaşımların nasıl değiştiğine dair tespitler yaptı. Bakalım siz bu tespitlere katılacak mısınız?
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Z, Y ve Bebek Patlaması kuşaklarını karşılaştıran içerik üreticisi, Z kuşağı için aşağıdaki örneği vermişti.
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Z kuşağının aksine Bebek Patlaması kuşağında bolca yazı, müzik ve detay vardı.
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