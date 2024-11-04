Sıfır Dil Bilen Kandıralı Ferdi Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlamak İçin Onedio’ya Konuk Oldu

Son zamanların en popüler isimlerinden Kandıralı Ferdi’nin Türkçesi karşısında gülmeyeniniz yoktur. Kısa sürede sosyal medyanın sevilen yüzlerinden olan Kandıralı Ferdi sosyal medyadan gelen soruları yanıtlamak için konuğumuz oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.