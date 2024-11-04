Sıfır Dil Bilen Kandıralı Ferdi Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlamak İçin Onedio’ya Konuk Oldu
Sıfır Dil Bilen Kandıralı Ferdi Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlamak İçin Onedio’ya Konuk Oldu
Son zamanların en popüler isimlerinden Kandıralı Ferdi’nin Türkçesi karşısında gülmeyeniniz yoktur. Kısa sürede sosyal medyanın sevilen yüzlerinden olan Kandıralı Ferdi sosyal medyadan gelen soruları yanıtlamak için konuğumuz oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Söylediği şarkılarla ünlenen Kandıralı Ferdi’nin şarkıcılığa olan aşkı programda da devam etti.
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Şarkılarıyla neşemizi yükseltirken bir yandan da sosyal medyadan gelen merak edilen soruları yanıtladı.
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