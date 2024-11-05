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İlişkilerde Çorap Laneti: Birbirlerine Çorap Hediye Eden Çiftler Neden Ayrılıyor?

İlişkilerde Çorap Laneti: Birbirlerine Çorap Hediye Eden Çiftler Neden Ayrılıyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 17:41

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Sizler de sevgilinize çorap aldıktan sonra ayrılık yaşadınız mı ya da çevrenizden tanık oldunuz mu? Gariptir ki çorap laneti insanları rahat bırakmıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu sıralar bu konudan bahseder oldu.

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@mervetekinel adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri.

@mervetekinel adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri.

Kullanıcı sevgiliye çorap alınınca ayrılık yaşandığına inandığını belirtti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Kullanıcı sevgiliye çorap alınınca ayrılık yaşandığına inandığını belirtti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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matchless

burası tiktoka döndü iyice 😠

...

yasamadim. cevremde de tanik olmadim. daha once de hic duymadim - ilk kez duyuyorum boyle bir seyi. yine delinin biri bir kuyuya tas atmis kirk akilli cikara... Devamını Gör