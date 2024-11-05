İlişkilerde Çorap Laneti: Birbirlerine Çorap Hediye Eden Çiftler Neden Ayrılıyor?

Sizler de sevgilinize çorap aldıktan sonra ayrılık yaşadınız mı ya da çevrenizden tanık oldunuz mu? Gariptir ki çorap laneti insanları rahat bırakmıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu sıralar bu konudan bahseder oldu.
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@mervetekinel adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri.
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Kullanıcı sevgiliye çorap alınınca ayrılık yaşandığına inandığını belirtti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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burası tiktoka döndü iyice 😠
yasamadim. cevremde de tanik olmadim. daha once de hic duymadim - ilk kez duyuyorum boyle bir seyi. yine delinin biri bir kuyuya tas atmis kirk akilli cikara... Devamını Gör