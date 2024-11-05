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Yapay Zeka Dur Artık!: Videodayken Gözlerinizin Baktığı Noktayı Değiştirmek Mümkün

Yapay Zeka Dur Artık!: Videodayken Gözlerinizin Baktığı Noktayı Değiştirmek Mümkün

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 16:54

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@gokaymedia adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı yapay zekayla videosunda bir değişiklik yapmıştı. Aslında kendisi yan tarafa bakarak metin okuyordu ancak yapay zeka sayesinde kameraya bakıyor gibi görünüyordu.

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Gerçek hali ile yapay zeka ile oluşturulan hali arasındaki farkı anlamak mümkün değildi.

Gerçek hali ile yapay zeka ile oluşturulan hali arasındaki farkı anlamak mümkün değildi.

İzleyicilerin aklına ise pandemide girdiği kameralı sınavlar gelince “keşke” dolu cümleler yorumlarda buluştu.

İzleyicilerin aklına ise pandemide girdiği kameralı sınavlar gelince “keşke” dolu cümleler yorumlarda buluştu.

İşte o anlar 👇

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