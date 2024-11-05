Yapay Zeka Dur Artık!: Videodayken Gözlerinizin Baktığı Noktayı Değiştirmek Mümkün

@gokaymedia adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı yapay zekayla videosunda bir değişiklik yapmıştı. Aslında kendisi yan tarafa bakarak metin okuyordu ancak yapay zeka sayesinde kameraya bakıyor gibi görünüyordu.
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Gerçek hali ile yapay zeka ile oluşturulan hali arasındaki farkı anlamak mümkün değildi.
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İzleyicilerin aklına ise pandemide girdiği kameralı sınavlar gelince “keşke” dolu cümleler yorumlarda buluştu.
İşte o anlar 👇
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