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Dubai Çikolatası Akımında Son Nokta: Kuru Fasulye ve Pilavla Yapan İçerik Üreticisi Midemizi Alt Üst Etti

Dubai Çikolatası Akımında Son Nokta: Kuru Fasulye ve Pilavla Yapan İçerik Üreticisi Midemizi Alt Üst Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 23:45

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Dubai çikolatasından bıkkınlık geldi dediğinizi duyar gibiyiz. Artık iş Dubai çikolatasından da çıktı alternatiflerine geldi. Ama ne alternatifler… @feykmio adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın çıtayı arşa çıkardı.

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Sevilen lezzetlerden kuru fasulye pilav ikilisini çikolatayla buluşturdu.

Sevilen lezzetlerden kuru fasulye pilav ikilisini çikolatayla buluşturdu.

Evet yanlış duymadınız. Kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatası yapan kadın tadına bakmayı da es geçmedi.

Evet yanlış duymadınız. Kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatası yapan kadın tadına bakmayı da es geçmedi.

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