Dubai Çikolatası Akımında Son Nokta: Kuru Fasulye ve Pilavla Yapan İçerik Üreticisi Midemizi Alt Üst Etti

Dubai çikolatasından bıkkınlık geldi dediğinizi duyar gibiyiz. Artık iş Dubai çikolatasından da çıktı alternatiflerine geldi. Ama ne alternatifler… @feykmio adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın çıtayı arşa çıkardı.
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Sevilen lezzetlerden kuru fasulye pilav ikilisini çikolatayla buluşturdu.
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Evet yanlış duymadınız. Kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatası yapan kadın tadına bakmayı da es geçmedi.
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