Evine Giren Hırsızları Kovalayan Kadın Bir Hırsızı Üstüne Atlayarak Yakaladı ve Polise Teslim Etti
Evine Giren Hırsızları Kovalayan Kadın Bir Hırsızı Üstüne Atlayarak Yakaladı ve Polise Teslim Etti
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Ev sahibi kadın, hırsızları kovalamaya başladı ve merdivenlerde yaşanan küçük arbede sırasında vakit kazanan bir hırsız kaçtı.
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Diğerini ise tam binadan sokağa çıktıkları esnada üstüne atlayarak yakaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi karakola götürdü.
İşte o anlar 👇
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Kadın oldugunda emin miyiz???? 😨
hulk sanki masallah :d
şu videolar bı türlü açılmıyor