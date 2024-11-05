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Evine Giren Hırsızları Kovalayan Kadın Bir Hırsızı Üstüne Atlayarak Yakaladı ve Polise Teslim Etti

Evine Giren Hırsızları Kovalayan Kadın Bir Hırsızı Üstüne Atlayarak Yakaladı ve Polise Teslim Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.11.2024 - 22:54

Bağcılar 100. Yıl Mahallesinde yaşanan olayda, iki hırsız ev sahipleri içerideyken eve girmek istedi. Ev sahibi kadının, kapıdaki gölgeyi fark etmesiyle olaya müdahale etmesi an meselesi oldu. 

Kaynak: Ekol TV

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Ev sahibi kadın, hırsızları kovalamaya başladı ve merdivenlerde yaşanan küçük arbede sırasında vakit kazanan bir hırsız kaçtı.

Ev sahibi kadın, hırsızları kovalamaya başladı ve merdivenlerde yaşanan küçük arbede sırasında vakit kazanan bir hırsız kaçtı.

Diğerini ise tam binadan sokağa çıktıkları esnada üstüne atlayarak yakaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi karakola götürdü.

Diğerini ise tam binadan sokağa çıktıkları esnada üstüne atlayarak yakaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi karakola götürdü.

Hırsızın 15 suç kaydı olduğu ve ev sahibi kadın tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunduğu da öğrenildi.

İşte o anlar 👇

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Cindirella Man

Kadın oldugunda emin miyiz???? 😨

gamzeeee

hulk sanki masallah :d

matchless

şu videolar bı türlü açılmıyor