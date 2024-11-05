ABD Başkanlık Seçimleri: Hangi Adayın Kazanması Türkiye İçin Daha İyi Olur?
ABD Başkanlık Seçimleri: Hangi Adayın Kazanması Türkiye İçin Daha İyi Olur?
ABD’de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullanacak ve yeni ABD Başkanını seçecek. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın yarıştığı seçimler tüm dünyada da ilgi ile takip ediliyor. Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, katıldığı Cüneyt Özdemir’in programında hangi adayın kazanmasının Türkiye için daha iyi olacağını açıkladı.
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Toplam 244 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde sonuçların ne olacağı merakla takip ediliyor.
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Yayınlanan son anketler, başkanlık yarışının çok yakın geçeceğini gösteriyordu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube üzerinden yaptığı programa katılan Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, seçimi Trump’ın kazanmasının Türkiye için daha kötü olacağını söyledi.
İşte Ersin Kalaycıoğlu’nun açıklamaları 👇
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