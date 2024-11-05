Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
400'den Fazla Cinsel İçerikli Kaset Skandalı: Üst Düzey Devlet Memuru Dünya Gündeminde

400'den Fazla Cinsel İçerikli Kaset Skandalı: Üst Düzey Devlet Memuru Dünya Gündeminde

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 22:10

Ekvator Ginesi'nde Ulusal Mali Soruşturma Dairesi'nin başkanı Baltasar Ebang Engonga'nın 400'den fazla cinsel içerikli kasedi basına sızdırıldı. Üst düzey yöneticilerin eşleriyle birlikte olduğu iddia edilen üst düzey devlet memurunun o görüntüleri dünya gündemine oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz saatlerde Ekvator Ginesi'nde tüm dünyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz saatlerde Ekvator Ginesi'nde tüm dünyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

Baltasar Ebang Engonga isimli bir üst düzey memurun cinsel içerikli videoları sızdırıldı.

Baltasar Ebang Engonga isimli bir üst düzey memurun cinsel içerikli videoları sızdırıldı.

Baltasar Ebang Engonga, Ekvator Ginesi Ulusal Mali Soruşturma Dairesi'nin başkanı olmasının yanı sıra ülkenin cumhurbaşkanının da bir akrabası.

Baltasar Ebang Engonga'nın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörünün eşi, Başsavcının eşi, Polis Genel Müdürünün kızı, kendi papazının ve küçük kardeşinin eşleri, vaftiz babasının eşi, koruması ve nöbetçisinin eşleri, kız kardeşinin 15 arkadaşı, birkaç bakanın eşleri (aralarında Bakan Oburu'nun eşi de var) ve amcasının hamile eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi.

Baltasar Ebang Engonga'nın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörünün eşi, Başsavcının eşi, Polis Genel Müdürünün kızı, kendi papazının ve küçük kardeşinin eşleri, vaftiz babasının eşi, koruması ve nöbetçisinin eşleri, kız kardeşinin 15 arkadaşı, birkaç bakanın eşleri (aralarında Bakan Oburu'nun eşi de var) ve amcasının hamile eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi.

Basına sızdırılan videoların bir kısmı ofiste, bir kısmı evde, bir kısmı da otel gibi yerlerde kaydedilmiş.

Basına sızdırılan videoların bir kısmı ofiste, bir kısmı evde, bir kısmı da otel gibi yerlerde kaydedilmiş.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkenin imajını "zedeleyen" videoların yayılmasının ardından soruşturma başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın geniş çapta viral olan videolar nedeniyle alındığı belirtildi.

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkenin imajını "zedeleyen" videoların yayılmasının ardından soruşturma başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın geniş çapta viral olan videolar nedeniyle alındığı belirtildi.

Devlet televizyonu TVGE'ye göre, söz konusu videolar Baltasar Ebang Engonga'nın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sızdırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vatandaşlardan biri, 6 yıllık karısının da o bahsi geçen arşivde olduğunu fark edince karısıyla bu şekilde yüzleşti.

Fakat bir kısım bu adamı savunurken bir kısımda tam aksine "haksız" buluyor.

Fakat bir kısım bu adamı savunurken bir kısımda tam aksine "haksız" buluyor.
twitter.com

'Bu adam, çoğunlukla evli kadınlarla birlikte kendisinin kaset çekti ve bu kadınlar çekimden haberdardı ve birlikteliğe rıza gösterdi. Yine de, bir şekilde, suç SADECE ona düşüyor.'

Bir kısım da "400 tane kasedin olmasına" tepki gösterdi. Bu yüzden bu durumun savunulacak bir durum olmadığı düşüncesindeler.

Bir kısım da "400 tane kasedin olmasına" tepki gösterdi. Bu yüzden bu durumun savunulacak bir durum olmadığı düşüncesindeler.
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın