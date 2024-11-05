400'den Fazla Cinsel İçerikli Kaset Skandalı: Üst Düzey Devlet Memuru Dünya Gündeminde
400'den Fazla Cinsel İçerikli Kaset Skandalı: Üst Düzey Devlet Memuru Dünya Gündeminde
Ekvator Ginesi'nde Ulusal Mali Soruşturma Dairesi'nin başkanı Baltasar Ebang Engonga'nın 400'den fazla cinsel içerikli kasedi basına sızdırıldı. Üst düzey yöneticilerin eşleriyle birlikte olduğu iddia edilen üst düzey devlet memurunun o görüntüleri dünya gündemine oturdu.
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Geçtiğimiz saatlerde Ekvator Ginesi'nde tüm dünyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.
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Baltasar Ebang Engonga isimli bir üst düzey memurun cinsel içerikli videoları sızdırıldı.
Baltasar Ebang Engonga'nın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörünün eşi, Başsavcının eşi, Polis Genel Müdürünün kızı, kendi papazının ve küçük kardeşinin eşleri, vaftiz babasının eşi, koruması ve nöbetçisinin eşleri, kız kardeşinin 15 arkadaşı, birkaç bakanın eşleri (aralarında Bakan Oburu'nun eşi de var) ve amcasının hamile eşiyle ilişkisi olduğu iddia edildi.
Basına sızdırılan videoların bir kısmı ofiste, bir kısmı evde, bir kısmı da otel gibi yerlerde kaydedilmiş.
Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkenin imajını "zedeleyen" videoların yayılmasının ardından soruşturma başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın geniş çapta viral olan videolar nedeniyle alındığı belirtildi.
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Vatandaşlardan biri, 6 yıllık karısının da o bahsi geçen arşivde olduğunu fark edince karısıyla bu şekilde yüzleşti.
Fakat bir kısım bu adamı savunurken bir kısımda tam aksine "haksız" buluyor.
Bir kısım da "400 tane kasedin olmasına" tepki gösterdi. Bu yüzden bu durumun savunulacak bir durum olmadığı düşüncesindeler.
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