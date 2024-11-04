Ebru Gündeş'in 29 Ekim Konseri Polemiğine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi
Ebru Gündeş'in 29 Ekim Konseri Polemiğine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi
29 Ekim'de Ankara'da konser veren Ebru Gündeş'e 69 milyon TL bütçe ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi X (Twitter) hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, 'Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadeleri yer aldı.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de krize neden olmuştu.
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Konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiası günlerce konuşulmuştu.
İncelemelere dair açıklama, Ankara Belediyesi'nden geldi.
"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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