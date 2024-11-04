Ebru Gündeş'in 29 Ekim Konseri Polemiğine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Açıklama Geldi

29 Ekim'de Ankara'da konser veren Ebru Gündeş'e 69 milyon TL bütçe ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, resmi X (Twitter) hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, 'Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadeleri yer aldı.