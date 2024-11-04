Özel Dedektif Anlattı: Partnerler Uzun Bir İlişkide Aldatıldığını Nasıl Anlar?
Özel Dedektif Anlattı: Partnerler Uzun Bir İlişkide Aldatıldığını Nasıl Anlar?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/313...
İkili ilişkilerde şüphecilik zaman zaman normal olsa da aldatan kişiler kendisini hemen belli ediyor. Peki özel dedektif Aaron'a göre aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Aslında bunun birkaç püf noktası var.
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Aldatılmak bir ilişki içerinde yaşanabilecek en tatsız durumlardan bir tanesi. Bu süreçten sonra insanların birbirine güvenmesi epey bi' zor oluyor tabi.
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Peki partnerlerin birbirini aldattığını nasıl anlarız? İsterseniz bunu bir de araştırmacı dedektiften dinleyelim.
Aaron'a göre aldatan kişi, partnerine karşı pek bi' ilgili oluyormuş. Anlayacağınız, karşı taraf vicdan azabını azaltmak adına böyle bir maske takabilir!
Peki elektronik posta kullanımı hakkında ne düşünüyoruz? Aaron'a göre birden fazla mail adresi aslında bir aldatma delaleti.
"Hayatım bu hafta sonu bi' iş gezimiz var" lafına da çok kanmamak önemli. Çok sık yapılan iş ziyaretleri belki de aldatmanın ilk adımı olabilir.
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Ve son olarak nakit para kullanımı. Aaron'a göre ortak hesaptan çok sık nakit para çekimi yapılıyorsa kredi kartı ekstresinde gözükmemesi için.
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