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Özel Dedektif Anlattı: Partnerler Uzun Bir İlişkide Aldatıldığını Nasıl Anlar?

Özel Dedektif Anlattı: Partnerler Uzun Bir İlişkide Aldatıldığını Nasıl Anlar?

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 17:17

İkili ilişkilerde şüphecilik zaman zaman normal olsa da aldatan kişiler kendisini hemen belli ediyor. Peki özel dedektif Aaron'a göre aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Aslında bunun birkaç püf noktası var.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/313...
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Aldatılmak bir ilişki içerinde yaşanabilecek en tatsız durumlardan bir tanesi. Bu süreçten sonra insanların birbirine güvenmesi epey bi' zor oluyor tabi.

Peki partnerlerin birbirini aldattığını nasıl anlarız? İsterseniz bunu bir de araştırmacı dedektiften dinleyelim.

Aaron'a göre aldatan kişi, partnerine karşı pek bi' ilgili oluyormuş. Anlayacağınız, karşı taraf vicdan azabını azaltmak adına böyle bir maske takabilir!

'Biz özel dedektif olarak çok gördük bunu. İlişkinin heyecanı tükenmiş gibi görünürken birdenbire yeniden canlanır. Tabii bazen gerçekten ilişkiyi ayakta tutmak için çabalayanlar vardır, ama benim tecrübelerime göre, bu genelde yaptıkları yanlışları gizlemek için bir örtüdür. Daha fazla hediye alabilirsiniz ya da birden daha ilgili, nazik hale gelirler. Bu jestler, aslında genelde dikkat dağıtma taktiğidir.'

Peki elektronik posta kullanımı hakkında ne düşünüyoruz? Aaron'a göre birden fazla mail adresi aslında bir aldatma delaleti.

Peki elektronik posta kullanımı hakkında ne düşünüyoruz? Aaron'a göre birden fazla mail adresi aslında bir aldatma delaleti.

Ne demek bu? Aldatan kişiler farklı telefon numaraları kullanmak yerine fazladan bir mail adresi ya da sosyal medya hesabı kullanıyor. Ayrıca aldatan kişiler telefonlarına karşı pek bi' korumacı oluyor.

"Hayatım bu hafta sonu bi' iş gezimiz var" lafına da çok kanmamak önemli. Çok sık yapılan iş ziyaretleri belki de aldatmanın ilk adımı olabilir.

"Hayatım bu hafta sonu bi' iş gezimiz var" lafına da çok kanmamak önemli. Çok sık yapılan iş ziyaretleri belki de aldatmanın ilk adımı olabilir.

Aaron'a göre aldatan kişiler, genellikle başka bir şehire gitme bahanesini kullanıyor. Bu sayede partnerin herhangi bir şekilde şüphelense bile kontrol edebilme ihtimalini en aza indiriyor.

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Ve son olarak nakit para kullanımı. Aaron'a göre ortak hesaptan çok sık nakit para çekimi yapılıyorsa kredi kartı ekstresinde gözükmemesi için.

Ve son olarak nakit para kullanımı. Aaron'a göre ortak hesaptan çok sık nakit para çekimi yapılıyorsa kredi kartı ekstresinde gözükmemesi için.

Aldatan kişiler aldattıkları kişilerle herhangi bir mekana gittiğinde de nakit para kullanarak arkalarında hiçbir şekilde iz bırakmıyorlar.

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