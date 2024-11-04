Özel Dedektif Anlattı: Partnerler Uzun Bir İlişkide Aldatıldığını Nasıl Anlar?

'Biz özel dedektif olarak çok gördük bunu. İlişkinin heyecanı tükenmiş gibi görünürken birdenbire yeniden canlanır. Tabii bazen gerçekten ilişkiyi ayakta tutmak için çabalayanlar vardır, ama benim tecrübelerime göre, bu genelde yaptıkları yanlışları gizlemek için bir örtüdür. Daha fazla hediye alabilirsiniz ya da birden daha ilgili, nazik hale gelirler. Bu jestler, aslında genelde dikkat dağıtma taktiğidir.'