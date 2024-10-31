4-10 Kasım Arası Hayatı Radikal Olarak İyi Yönde Değişecek Burçlar
4-10 Kasım Arası Hayatı Radikal Olarak İyi Yönde Değişecek Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/2024379895/...
4-10 Kasım tarihleri arasında bazı burçlar için radikal değişikliklerle birlikte bazı düzelmeler var. Hem maddi olarak hem de zihinsel olarak artık bambaşka bir evreye giriyoruz. Peki 4-10 Kasım arasında hayatı radikal olarak değişecek burçlar hangileri?
Anlattık!
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4-10 kasım tarihleri arasında 5 burç son derece huzurlu oldukları bir döneme giriyor. Ay bu hafta Yay'dan Balık burcuna geçiyor.
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Bu tarihler arasında şansı yaver gidecek burçlardan birisi, Koçlar!
Yengeçler de bu dönemi epey bi' verimli geçiriyorlar. Son zamanlarda akranlarıyla bazı problemler yaşasalar da kendi iç seslerini dinleyip mutluluğu iliklerine kadar hissedecekler.
Akrepler de kendilerinde büyük bir enerji bulacaklar.
Aslanlar, bu süreçte de kendi vizyonlarından asla taviz vermiyor.
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Ve son olarak Balıklar. Balıklar için en şanslı gün, 9 Kasım!
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