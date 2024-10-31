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4-10 Kasım Arası Hayatı Radikal Olarak İyi Yönde Değişecek Burçlar

4-10 Kasım Arası Hayatı Radikal Olarak İyi Yönde Değişecek Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 17:59

4-10 Kasım tarihleri arasında bazı burçlar için radikal değişikliklerle birlikte bazı düzelmeler var. Hem maddi olarak hem de zihinsel olarak artık bambaşka bir evreye giriyoruz. Peki 4-10 Kasım arasında hayatı radikal olarak değişecek burçlar hangileri?

Anlattık!

Kaynak: https://www.yourtango.com/2024379895/...
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4-10 kasım tarihleri arasında 5 burç son derece huzurlu oldukları bir döneme giriyor. Ay bu hafta Yay'dan Balık burcuna geçiyor.

Bu tarihler arasında şansı yaver gidecek burçlardan birisi, Koçlar!

Koçlar 4 ila 10 kasım tarihleri arasında tam anlamıyla hayat enerjisiyle dolup taşıyorlar. Hatta bu dönemde bir kutlama, rahatlama ve arınma süreci sizi bekliyor.

Yengeçler de bu dönemi epey bi' verimli geçiriyorlar. Son zamanlarda akranlarıyla bazı problemler yaşasalar da kendi iç seslerini dinleyip mutluluğu iliklerine kadar hissedecekler.

Yengeçler de bu dönemi epey bi' verimli geçiriyorlar. Son zamanlarda akranlarıyla bazı problemler yaşasalar da kendi iç seslerini dinleyip mutluluğu iliklerine kadar hissedecekler.

O nedenle 4 ila 10 kasım arasında kötü enerjinin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Sadece altıncı hislerinizle hareket edin.

Akrepler de kendilerinde büyük bir enerji bulacaklar.

Bu süreçte Akrepleri daha özverili ve çalışkan olarak görebiliriz. Öyle ki, sizi büyük maceralar beklerken aynı zamanda mutlu olacağınız bir haber de alabilirsiniz. Bu haberin maddi bir gelişmeyle alakası olabilir.

Aslanlar, bu süreçte de kendi vizyonlarından asla taviz vermiyor.

Aslanlar, bu süreçte de kendi vizyonlarından asla taviz vermiyor.

Lüks yaşamayı seven Aslanlar 4 ila 10 kasım arasında olabildiğince mutlu ve lüks yaşıyor. Kendilerine ait motivasyonlar da bulacak olan Aslanlar, meslek hayatlarında da yükseldikleri bir döneme giriyor.

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Ve son olarak Balıklar. Balıklar için en şanslı gün, 9 Kasım!

Hayalperest yapılarıyla bildiğimiz Balıklar, bu süreçte ruhlarını dinlendiriyor, yaratıcılıklarını bi' üst düzeye çıkarıyor. Astroloji Balıklar için, 'Sürece ve kendinize güvenin' diyor. Bu süreçte kendinize hitap eden yeni bir hobi bulabilir ve farklı bir maceraya atılabilirsiniz.

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