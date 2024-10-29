Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Yapılan Araştırmada Aldatan Erkek ve Kadınların Fiziksel Olarak Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı

Yapılan Araştırmada Aldatan Erkek ve Kadınların Fiziksel Olarak Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 23:40

İngiltere’de yapılan bir araştırma, aldatma eğilimli kişilerin bazı fiziksel özelliklerini ortaya koydu. İnce dudaklı, seyrek saçlı erkekler ve koyu saçlı kadınların aldatmaya daha yatkın olduğu belirtilirken, aldatmanın en yaygın olduğu yer ise Manchester olarak öne çıktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aldatılmak belki de hiçbir şekilde başımıza gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu nedenle kişiler, ilişkide biraz daha temkinli davranıyor.

Aldatılmak belki de hiçbir şekilde başımıza gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu nedenle kişiler, ilişkide biraz daha temkinli davranıyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, erkeklerin ve kadınların aldatmaya eğilimli olabileceği bazı fiziksel özellikleri ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, erkeklerin ve kadınların aldatmaya eğilimli olabileceği bazı fiziksel özellikleri ortaya koydu.

2 bin kişilik bir anket sonucunda, özellikle ince dudaklı veya seyrek saçlı (ya da kel) erkeklerin, partnerlerini aldatmaya daha yatkın olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, bu tip erkekler kısa sakallı olmayı tercih ediyor, kaş çatma çizgileri belirgin ve genellikle açık renk gözlere sahip.

Sputnik'in haberine göre, kadınlar için yapılan incelemelerde ise aldatan kadınların çoğunlukla koyu saçlı ve açık tenli olduğu gözlemlendi. Kadın-erkek fark etmeksizin, aldatan kişilerdeki en dikkat çeken ortak özellik ise keskin bakışlar oldu.

Anketin sonuçları yalnızca fiziksel özelliklerle sınırlı değil. Araştırmaya göre, her 10 kadından 4’ü aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ilişkisini sonlandırıyor. Yüzde 12’lik bir kesim, partnerine değişim için 1 ay kadar süre tanırken, 5 kadından 1’i kendisini aldatan partneriyle en az 2 yıl daha birlikte olmayı tercih ediyor. Erkeklerde ise ihanetin ardından ilişkiye devam etme oranı yalnızca yüzde 10.

Bu araştırma, aynı zamanda aldatmanın Avrupa’daki en yüksek olduğu yerin İngiltere’nin Manchester kenti olduğunu gösteriyor.

Bu araştırma, aynı zamanda aldatmanın Avrupa’daki en yüksek olduğu yerin İngiltere’nin Manchester kenti olduğunu gösteriyor.

Manchester’da yaşayanların yüzde 43’ü hayatlarında en az bir kere aldattıklarını itiraf etti.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın