Yapılan Araştırmada Aldatan Erkek ve Kadınların Fiziksel Olarak Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı

Anketin sonuçları yalnızca fiziksel özelliklerle sınırlı değil. Araştırmaya göre, her 10 kadından 4’ü aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ilişkisini sonlandırıyor. Yüzde 12’lik bir kesim, partnerine değişim için 1 ay kadar süre tanırken, 5 kadından 1’i kendisini aldatan partneriyle en az 2 yıl daha birlikte olmayı tercih ediyor. Erkeklerde ise ihanetin ardından ilişkiye devam etme oranı yalnızca yüzde 10.