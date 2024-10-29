Yapılan Araştırmada Aldatan Erkek ve Kadınların Fiziksel Olarak Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı
Yapılan Araştırmada Aldatan Erkek ve Kadınların Fiziksel Olarak Nasıl Göründüğü Ortaya Çıktı
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Aldatılmak belki de hiçbir şekilde başımıza gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Bu nedenle kişiler, ilişkide biraz daha temkinli davranıyor.
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, erkeklerin ve kadınların aldatmaya eğilimli olabileceği bazı fiziksel özellikleri ortaya koydu.
2 bin kişilik bir anket sonucunda, özellikle ince dudaklı veya seyrek saçlı (ya da kel) erkeklerin, partnerlerini aldatmaya daha yatkın olduğu belirlendi.
Sputnik'in haberine göre, kadınlar için yapılan incelemelerde ise aldatan kadınların çoğunlukla koyu saçlı ve açık tenli olduğu gözlemlendi. Kadın-erkek fark etmeksizin, aldatan kişilerdeki en dikkat çeken ortak özellik ise keskin bakışlar oldu.
Bu araştırma, aynı zamanda aldatmanın Avrupa’daki en yüksek olduğu yerin İngiltere’nin Manchester kenti olduğunu gösteriyor.
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