Benzetildikleri Kişileri ve Eşyaları Söyleyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kullanıcılar
Benzetildikleri Kişileri ve Eşyaları Söyleyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kullanıcılar
X'teki (Twitter) kullanıcılar benzetildikleri kişileri ve eşyaları dile getirdikleri bir akım başlattı. 'Bu benzerlik şaka mı?' dedirtten o gönderilere gelin, hep beraber bakalım👇
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Bir kullanıcının kendisini Henry Cavill'a benzetmesiyle goygoycular boş durmadı.
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Diğer kullanıcılar da benzetildiği eşyaları ve ünlü figürleri dile getirdi.
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