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Benzetildikleri Kişileri ve Eşyaları Söyleyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kullanıcılar

Benzetildikleri Kişileri ve Eşyaları Söyleyerek Herkese Dolu Dolu Kahkaha Attıran Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 23:05

X'teki (Twitter) kullanıcılar benzetildikleri kişileri ve eşyaları dile getirdikleri bir akım başlattı. 'Bu benzerlik şaka mı?' dedirtten o gönderilere gelin, hep beraber bakalım👇

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Bir kullanıcının kendisini Henry Cavill'a benzetmesiyle goygoycular boş durmadı.

Bir kullanıcının kendisini Henry Cavill'a benzetmesiyle goygoycular boş durmadı.
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Diğer kullanıcılar da benzetildiği eşyaları ve ünlü figürleri dile getirdi.

Diğer kullanıcılar da benzetildiği eşyaları ve ünlü figürleri dile getirdi.
twitter.com

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