Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Yollarla Getirilen 17 Nil Timsahı ve 10 Nil Varanı Yakalandı

Yapılan kontrolde 12 canlı ve 5 ölü olmak üzere toplam 17 Nil timsahı ile 5 canlı ve 5 ölü toplam 10 Nil varanı bulundu. Belgeleri eksik olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Not: Görsel temsilidir.