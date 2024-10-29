Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Yollarla Getirilen 17 Nil Timsahı ve 10 Nil Varanı Yakalandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Yollarla Getirilen 17 Nil Timsahı ve 10 Nil Varanı Yakalandı
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Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
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Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen Nil timsahları ve Nil varanları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
F.H. isimli bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) listesinde yer alan hayvanlar tespit edildi.
Yurda giriş yapan bu hayvanların, Hatay'a götürülmek üzere getirildiği ve gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlendi.
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