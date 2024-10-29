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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Yollarla Getirilen 17 Nil Timsahı ve 10 Nil Varanı Yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Yollarla Getirilen 17 Nil Timsahı ve 10 Nil Varanı Yakalandı

Sabiha Gökçen Havaalanı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 19:08

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen Nil timsahları ve Nil varanları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Belgeleri eksik olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen Nil timsahları ve Nil varanları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen Nil timsahları ve Nil varanları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

F.H. isimli bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) listesinde yer alan hayvanlar tespit edildi.

F.H. isimli bir şüphelinin valizinde yapılan incelemede, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) listesinde yer alan hayvanlar tespit edildi.

Yurda giriş yapan bu hayvanların, Hatay'a götürülmek üzere getirildiği ve gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlendi.

Yurda giriş yapan bu hayvanların, Hatay'a götürülmek üzere getirildiği ve gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlendi.

Yapılan kontrolde 12 canlı ve 5 ölü olmak üzere toplam 17 Nil timsahı ile 5 canlı ve 5 ölü toplam 10 Nil varanı bulundu. Belgeleri eksik olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Not: Görsel temsilidir.

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