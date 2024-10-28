Türk Bilim İnsanı, Yapay Zeka Kullanarak İstanbul Depremlerinin Oranını Tahmin Etmeyi Başardı
Türk Bilim İnsanı, Yapay Zeka Kullanarak İstanbul Depremlerinin Oranını Tahmin Etmeyi Başardı
Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul’da yapay zeka algoritmalarını kullanarak depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Bu çalışma yapay zekanın gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte birçok ilginç gelişmeye tanıklık ediyoruz.
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Şimdi de Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul'da yapay zeka algoritmaları kullanarak depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla öngörmeyi başardı.
Araştırma kapsamında, özellikle Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli makine öğrenimi algoritmaları denendi.
Makalede, dünyanın "depreme en yatkın bölgelerinden" biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın İstanbul'da yüzde 91,65 doğruluk oranına ulaşıldığı belirtilirken, San Diego için yapılan çalışmalarda yüzde 98,53 doğruluk oranı elde edildiği ifade edildi.
Peki bu doğruluk oranı nasıl saptandı?
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