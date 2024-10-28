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Türk Bilim İnsanı, Yapay Zeka Kullanarak İstanbul Depremlerinin Oranını Tahmin Etmeyi Başardı

Türk Bilim İnsanı, Yapay Zeka Kullanarak İstanbul Depremlerinin Oranını Tahmin Etmeyi Başardı

Yapay Zeka istanbul depremi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
28.10.2024 - 15:47

Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul’da yapay zeka algoritmalarını kullanarak depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Bu çalışma yapay zekanın gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte birçok ilginç gelişmeye tanıklık ediyoruz.

Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte birçok ilginç gelişmeye tanıklık ediyoruz.

Şimdi de Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul'da yapay zeka algoritmaları kullanarak depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla öngörmeyi başardı.

Şimdi de Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul'da yapay zeka algoritmaları kullanarak depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla öngörmeyi başardı.

Araştırma kapsamında, özellikle Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli makine öğrenimi algoritmaları denendi.

Araştırma kapsamında, özellikle Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli makine öğrenimi algoritmaları denendi.

Ekip, veri analizinde en başarılı sonuçları XGBoost algoritmasıyla elde etti ve ardından algoritmayı farklı şehirlerde de test etti.

Makalede, dünyanın "depreme en yatkın bölgelerinden" biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın İstanbul'da yüzde 91,65 doğruluk oranına ulaşıldığı belirtilirken, San Diego için yapılan çalışmalarda yüzde 98,53 doğruluk oranı elde edildiği ifade edildi.

Makalede, dünyanın "depreme en yatkın bölgelerinden" biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın İstanbul'da yüzde 91,65 doğruluk oranına ulaşıldığı belirtilirken, San Diego için yapılan çalışmalarda yüzde 98,53 doğruluk oranı elde edildiği ifade edildi.

Peki bu doğruluk oranı nasıl saptandı?

Peki bu doğruluk oranı nasıl saptandı?

Araştırmada, deprem büyüklüğünü belirleyebilecek çeşitli faktörler dikkate alınarak önce kapsamlı bir veri tabanı oluşturuldu. Bölgedeki deprem sıklığı, yer altı yapısı ve kaydedilen en büyük depremin büyüklüğü gibi etkenler incelendi. Ayrıca, deprem büyüklüğü tahminlerinde kilit bir gösterge olan Gutenberg-Richter b-değeri hesaplanarak modelin isabet oranı yükseltilmeye çalışıldı.

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