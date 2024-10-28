Türk Bilim İnsanı, Yapay Zeka Kullanarak İstanbul Depremlerinin Oranını Tahmin Etmeyi Başardı

Araştırmada, deprem büyüklüğünü belirleyebilecek çeşitli faktörler dikkate alınarak önce kapsamlı bir veri tabanı oluşturuldu. Bölgedeki deprem sıklığı, yer altı yapısı ve kaydedilen en büyük depremin büyüklüğü gibi etkenler incelendi. Ayrıca, deprem büyüklüğü tahminlerinde kilit bir gösterge olan Gutenberg-Richter b-değeri hesaplanarak modelin isabet oranı yükseltilmeye çalışıldı.