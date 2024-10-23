İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?
İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?
Kahramankazan’daki terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına saat 16:00 sıralarında kısıtlamalar getirildi. Kullanıcılar Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişim sorunu yaşıyor. Bu noktada kısıtlamaların ne zaman son bulacağı merak konusu oldu. Peki İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek? İşte yanıtları...
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İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek?
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Ne Olmuştu?
Yayın yasağı getirildi.
Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks ise, X üzerinden şu duyuruda bulundu:
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