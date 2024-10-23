İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

Ankara'da 23 Ekim 2024 tarihinde yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformlarına kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, bunun yanı sıra Youtube için erişim kısıtlaması yapıldı. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir tarih vermek şu an için zor. Durumun gelişimine bağlı olarak önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.