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İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 23:31

Kahramankazan’daki terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına saat 16:00 sıralarında kısıtlamalar getirildi. Kullanıcılar Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi platformlara erişim sorunu yaşıyor. Bu noktada kısıtlamaların ne zaman son bulacağı merak konusu oldu. Peki İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek? İnternet Kısıtlaması Bugün Kalkar mı? Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek? İşte yanıtları...

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İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek?

İnternet Kısıtlaması Ne Zaman Bitecek?

Ankara'da 23 Ekim 2024 tarihinde yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformlarına kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, bunun yanı sıra Youtube için erişim kısıtlaması yapıldı. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir tarih vermek şu an için zor. Durumun gelişimine bağlı olarak önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Ne Olmuştu?

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yayın yasağı getirildi.

Yayın yasağı getirildi.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşımlar artınca RTÜK harekete geçti ve yayın yasağı getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks ise, X üzerinden şu duyuruda bulundu:

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks ise, X üzerinden şu duyuruda bulundu:

''⚠️ Onaylandı: Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının #Turkey 'de kısıtlandığını gösteriyor; olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi.''

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