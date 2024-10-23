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Twitter Ne Zaman Açılacak, Bugün Açılır mı? Twitter (X) Erişim Kısıtlaması Saat Kaçta Kalkacak?

Twitter Ne Zaman Açılacak, Bugün Açılır mı? Twitter (X) Erişim Kısıtlaması Saat Kaçta Kalkacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:25

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına yapılan terör saldırısı ülke genelinde büyük bir üzüntü ve endişeye yol açtı. Saldırının ardından kullanıcılar sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşamaya başladı. Peki Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram açıldı mı, ne zaman açılacak? Twitter (X) bugün açılır mı?

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Twetter Ne Zaman Açılacak?

Twetter Ne Zaman Açılacak?

Türkiye genelinde kullanıcılar sosyal medya platformlarına girişte zorluklar yaşarken, bu durumun ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks, X üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks, X üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

''⚠️ Onaylandı: Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının #Turkey 'de kısıtlandığını gösteriyor; olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi.'''

Saldırının Ardından RTÜK Yayın Yasağı Getirmişti

Saldırının Ardından RTÜK Yayın Yasağı Getirmişti

TUSAŞ'a yapılan saldırıya ait detayların sosyal medyada paylaşılması üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurmuştu.

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' 

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