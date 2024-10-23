Twitter Ne Zaman Açılacak, Bugün Açılır mı? Twitter (X) Erişim Kısıtlaması Saat Kaçta Kalkacak?

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına yapılan terör saldırısı ülke genelinde büyük bir üzüntü ve endişeye yol açtı. Saldırının ardından kullanıcılar sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşamaya başladı. Peki Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram açıldı mı, ne zaman açılacak? Twitter (X) bugün açılır mı?