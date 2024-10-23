Twitter Ne Zaman Açılacak, Bugün Açılır mı? Twitter (X) Erişim Kısıtlaması Saat Kaçta Kalkacak?
Twitter Ne Zaman Açılacak, Bugün Açılır mı? Twitter (X) Erişim Kısıtlaması Saat Kaçta Kalkacak?
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına yapılan terör saldırısı ülke genelinde büyük bir üzüntü ve endişeye yol açtı. Saldırının ardından kullanıcılar sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşamaya başladı. Peki Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram açıldı mı, ne zaman açılacak? Twitter (X) bugün açılır mı?
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Twetter Ne Zaman Açılacak?
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Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks, X üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:
Saldırının Ardından RTÜK Yayın Yasağı Getirmişti
Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
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