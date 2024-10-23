TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Erişimi mi Kısıtlandı? Instagram, Facebook ve X Açılmıyor mu?

Meta'nın çatısı altında faaliyet gösteren Instagram ve Facebook da dahil olmak üzere sosyal medya platformlarının yöneticilerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bu sırada kullanıcılar, akışın iki ila üç saat öncesine ait görüntülerle dolu olduğunu, sayfanın yenilenmediğini belirtti. X'te de benzer bir durum söz konusu. Platformda, gündem dışındaki paylaşımlar üst sıralarda yer alıyor.