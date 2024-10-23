TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Erişimi mi Kısıtlandı? Instagram, Facebook ve X Açılmıyor mu?
TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Erişimi mi Kısıtlandı? Instagram, Facebook ve X Açılmıyor mu?
Tüm Türkiye'nin gözü başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına yapılan terör saldırısında! Vatandaşların her anını yakından takip ettiği saldırının ardından X, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Peki, sosyal medyaya erişim kısıtlaması mı getirildi? Yayın yasağı mı var? Sosyal medya ne zaman düzelir?
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Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 vatandaşımız şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 14 yaralımız bulunuyor.
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23 Ekim Çarşamba günü yaşanan korkunç saldırının ardından; X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarında erişim sorunu şikayetleri gelmeye başladı.
Ülkemizde bant daraltma uygulamasını yürürlüğe koyma yetkisine de sahip olan ve interneti de denetleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi!
Konuya ilişkin açıklama ise bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks'tan geldi.
Saldırının ardından yayın yasağı da getirilmişti!
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Şahin, ayrıca vatandaşları da uyardı: "Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın."
Sosyal Medya Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak? Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?
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