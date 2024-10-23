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TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Erişimi mi Kısıtlandı? Instagram, Facebook ve X Açılmıyor mu?

TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Sosyal Medya Erişimi mi Kısıtlandı? Instagram, Facebook ve X Açılmıyor mu?

Instagram Sosyal Medya Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:13 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 20:21

Tüm Türkiye'nin gözü başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına yapılan terör saldırısında! Vatandaşların her anını yakından takip ettiği saldırının ardından X, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Peki, sosyal medyaya erişim kısıtlaması mı getirildi? Yayın yasağı mı var? Sosyal medya ne zaman düzelir?

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Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 vatandaşımız şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 14 yaralımız bulunuyor.

Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 4 vatandaşımız şehit olurken, 3'ü ağır olmak üzere 14 yaralımız bulunuyor.

Saldırıya ilişkin görüntüler ve bilgiler peşi sıra ortaya çıkarken, sosyal medyadaki yavaşlık ve erişim sorunları ise dikkat çekti.

Saldırıya İlişkin Detaylar Haberimizde 👇

23 Ekim Çarşamba günü yaşanan korkunç saldırının ardından; X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarında erişim sorunu şikayetleri gelmeye başladı.

23 Ekim Çarşamba günü yaşanan korkunç saldırının ardından; X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarında erişim sorunu şikayetleri gelmeye başladı.

Meta'nın çatısı altında faaliyet gösteren Instagram ve Facebook da dahil olmak üzere sosyal medya platformlarının yöneticilerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bu sırada kullanıcılar, akışın iki ila üç saat öncesine ait görüntülerle dolu olduğunu, sayfanın yenilenmediğini belirtti. X'te de benzer bir durum söz konusu. Platformda, gündem dışındaki paylaşımlar üst sıralarda yer alıyor.

Ülkemizde bant daraltma uygulamasını yürürlüğe koyma yetkisine de sahip olan ve interneti de denetleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi!

Ülkemizde bant daraltma uygulamasını yürürlüğe koyma yetkisine de sahip olan ve interneti de denetleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi!

Ancak bant daraltma ve erişim kısıtlamaları gündeme gelmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklama ise bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks'tan geldi.

Konuya ilişkin açıklama ise bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında faaliyet gösteren NetBlocks'tan geldi.
twitter.com

NetBlocks tarafından X üzerinden yapılan duyuruda, ifadelerine yer verildi: 

⚠️ Onaylandı: 'Canlı metrikler, X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının #Turkey 'de kısıtlandığını gösteriyor; olay, yetkililerin bugün Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin genel merkezine düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle yayın yasağı koymasının ardından geldi.'

Saldırının ardından yayın yasağı da getirilmişti!

Saldırının ardından yayın yasağı da getirilmişti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile saldırıya yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

"Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır." ifadelerini kullanan Şahin'in açıklamasına ve yayın yasağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 👇

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Şahin, ayrıca vatandaşları da uyardı: "Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın."

Şahin, ayrıca vatandaşları da uyardı: "Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın."
twitter.com

Sosyal Medya Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak? Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Sosyal Medya Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak? Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmediğini yeniden hatırlatarak, erişim engeli ya da sorununun ne zaman son bulacağına dair de bir bilgi olmadığını belirtmeliyiz. 

Yetkililerden açıklama gelmesi durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır. 

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