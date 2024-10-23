TUSAŞ Nedir? TUSAŞ Açılımı Ne, Ne İş Yapar?
TUSAŞ Nedir? TUSAŞ Açılımı Ne, Ne İş Yapar?
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) patlama meydana geldi.
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TUSAŞ nedir?
TUSAŞ ne zaman kuruldu?
TUSAŞ ne iş yapar?
Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşti.
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Ankara’da bulunan TUSAŞ, 5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde hizmet veriyor.
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