Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TUSAŞ Nedir? TUSAŞ Açılımı Ne, Ne İş Yapar?

TUSAŞ Nedir? TUSAŞ Açılımı Ne, Ne İş Yapar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 16:15

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’ta patlama meydana geldi. Patlamaya dair pek çok iddia ortaya atılırken “TUSAŞ nedir' 'TUSAŞ açılımı ne, ne iş yapar?” gibi sorular merak edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) patlama meydana geldi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TUSAŞ) patlama meydana geldi.

TUSAŞ nedir?

TUSAŞ nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) başkent Ankara'da bulunuyor. TUSAŞ’ta hava platformlarının tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi hizmeti veriliyor.

TUSAŞ ne zaman kuruldu?

TUSAŞ ne zaman kuruldu?

28 Haziran 1973’te kurulan TUSAŞ, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla faaliyete geçirildi.

TUSAŞ ne iş yapar?

TUSAŞ ne iş yapar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 ve Airbus A400M’ye parça üretiyor.

Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşti.

Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ankara’da bulunan TUSAŞ, 5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde hizmet veriyor.

Ankara’da bulunan TUSAŞ, 5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde hizmet veriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın