Instagram Ne Zaman Açılacak? 23 Ekim Sosyal Medya Erişimi Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?
Instagram Ne Zaman Açılacak? 23 Ekim Sosyal Medya Erişimi Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?
Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'den beri erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kişi Instagram'ın çöküp çökmediğini merak ederken, erişim kısıtlamaları da gündeme gelmeye başladı. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Internet neden yavaş?
İşte, detaylar...
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Türk kullanıcılar, dünyanın en aktif sosyal medya kullanıcıları arasında. Ülkemizde sosyal medyada vakit geçirme süresi ortalama 2 saat 44 dakika! Haliyle söz konusu sosyal medya olunca konu hepimizi ilgilendiriyor.
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Instagram erişim sorunlarının sebebinin saat 15.26'da Ankara'daki TUSAŞ binasına yapılan terör saldırısı olduğu düşünülüyor.
Peki, Instagram Ne Zaman Açılacak?
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