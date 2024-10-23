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Instagram Ne Zaman Açılacak? 23 Ekim Sosyal Medya Erişimi Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

Instagram Ne Zaman Açılacak? 23 Ekim Sosyal Medya Erişimi Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

Instagram Sosyal Medya Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 22:21

Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'den beri erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kişi Instagram'ın çöküp çökmediğini merak ederken, erişim kısıtlamaları da gündeme gelmeye başladı. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Internet neden yavaş? 

İşte, detaylar...

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Türk kullanıcılar, dünyanın en aktif sosyal medya kullanıcıları arasında. Ülkemizde sosyal medyada vakit geçirme süresi ortalama 2 saat 44 dakika! Haliyle söz konusu sosyal medya olunca konu hepimizi ilgilendiriyor.

Türk kullanıcılar, dünyanın en aktif sosyal medya kullanıcıları arasında. Ülkemizde sosyal medyada vakit geçirme süresi ortalama 2 saat 44 dakika! Haliyle söz konusu sosyal medya olunca konu hepimizi ilgilendiriyor.

Bugün saat 17.00 sularında başlayan Instagram erişim sorunları ise merak konusu oluyor.

Instagram erişim sorunlarının sebebinin saat 15.26'da Ankara'daki TUSAŞ binasına yapılan terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Instagram erişim sorunlarının sebebinin saat 15.26'da Ankara'daki TUSAŞ binasına yapılan terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Konuya ilişkin açıklama, erişim kısıtlaması ya da BTK açıklaması bulunmasa da NetBlocks'tan açıklama geldi.

Detaylar Haberimizde 👇

Peki, Instagram Ne Zaman Açılacak?

Peki, Instagram Ne Zaman Açılacak?

Instagram gibi Facebook, X, Telegram, TikTok ve YouTube'da da erişim sorunlarının söz konusu olduğu biliniyor. Ancak Meta başta olmak üzere sosyal medya şirketleri ve yetkililerden herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle erişim sorununun ne zaman çözüleceği bilinmiyor. 

Yetkililerden gelecek olan açıklamalar haberimizde yer alacak!

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