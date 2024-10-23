Instagram Ne Zaman Açılacak? 23 Ekim Sosyal Medya Erişimi Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak?

Instagram gibi Facebook, X, Telegram, TikTok ve YouTube'da da erişim sorunlarının söz konusu olduğu biliniyor. Ancak Meta başta olmak üzere sosyal medya şirketleri ve yetkililerden herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle erişim sorununun ne zaman çözüleceği bilinmiyor.

Yetkililerden gelecek olan açıklamalar haberimizde yer alacak!