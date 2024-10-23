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Sandık Kokusu Neden Yok? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu Neden Yok? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:46

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun 32. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın rol aldığı dizinin merakla beklenen yeni bölümünün 23 Ekim Çarşamba günü yayınlanmaması nedeniyle, seyirciler dizinin yayın gününün değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? 

İşte, detaylar...

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Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade, Serkay Tütüncü ve Gözde Seda Altuner'in oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken sevilen dizi Sandık Kokusu'nun yeni bölümü yayınlanmadı!

Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade, Serkay Tütüncü ve Gözde Seda Altuner'in oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken sevilen dizi Sandık Kokusu'nun yeni bölümü yayınlanmadı!

Her çarşamba saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin merakla beklenen 32. bölümünün neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu.

Sandık Kokusu Neden Yok?

Sandık Kokusu Neden Yok?

Sevilen dizinin, Ankara'da savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle yayınlanmadığı ortaya çıktı! Tüm kanallarda yas ilan edildi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 23 Ekim Çarşamba gecesi ekrana gelmesi planlanan tüm dizilere terör olayları nedeniyle ara verildi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 23 Ekim Çarşamba gecesi ekrana gelmesi planlanan tüm dizilere terör olayları nedeniyle ara verildi!
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İşte, Show TV Yayın Akışı

İşte, Show TV Yayın Akışı

  • 08.00 Ebru & Murat Bu Sabah - Canlı

  • 10.00 Kalpazan - Tekrar

  • 12.30 Gelin Evi - Yeni Bölüm 

  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - Canlı 

  • 18.45 - Show Ana Haber - Canlı

  • 20.00 Kalpazan - Tekrar

  • 22.30 Siyah Kalp - Tekrar

  • 01.00 Sandık Kokusu - Tekrar

  • 04.00 Bahar - Tekrar

Peki, Sandık Kokusu Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?

Peki, Sandık Kokusu Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?

Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün önümüzdeki hafta 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor. 

Dizinin yayın gününde herhangi bir değişiklik bildirilmedi. Ülkemizi yasa boğan terör eylemleri nedeniyle diğer tüm televizyon kanallarında olduğu gibi Sandık Kokusu dizisine de bir haftalık ara verildi.

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