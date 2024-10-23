Sandık Kokusu Neden Yok? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün önümüzdeki hafta 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor.

Dizinin yayın gününde herhangi bir değişiklik bildirilmedi. Ülkemizi yasa boğan terör eylemleri nedeniyle diğer tüm televizyon kanallarında olduğu gibi Sandık Kokusu dizisine de bir haftalık ara verildi.