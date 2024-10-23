Sandık Kokusu Neden Yok? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sandık Kokusu Neden Yok? Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun 32. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın rol aldığı dizinin merakla beklenen yeni bölümünün 23 Ekim Çarşamba günü yayınlanmaması nedeniyle, seyirciler dizinin yayın gününün değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
İşte, detaylar...
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Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade, Serkay Tütüncü ve Gözde Seda Altuner'in oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken sevilen dizi Sandık Kokusu'nun yeni bölümü yayınlanmadı!
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Sandık Kokusu Neden Yok?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 23 Ekim Çarşamba gecesi ekrana gelmesi planlanan tüm dizilere terör olayları nedeniyle ara verildi!
İşte, Show TV Yayın Akışı
Peki, Sandık Kokusu Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? Günü mü Değişti?
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