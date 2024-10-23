Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı
Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı
Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bugün yayınlanmadığını fark eden izleyiciler internet arama motorlarında ''Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman, Saat Kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı ve diğer detaylar...
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23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı
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Kuruluş Osman Bu Akşam Yok mu, Neden Yok?
Kuruluş Osman Yeni Bölüm (168. Bölüm) Ne Zaman, Saat Kaçta?
168. Bölüm Konusu: Yeni Bölümde Neler Olacak?
Lucas, Söğüt'te bir isyan başlatacak ve bu durum düğün coşkusunu yarıda bırakacaktır.
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Diğer yanda Gonca Hatun ve Holofira arasındaki gerginlik giderek artıyor.
Yusuf ve Saruca’nın Fatma Hatun’a olan ilgileri de bir restleşmeye dönüşecek.
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