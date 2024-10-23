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Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı

Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:50

Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bugün yayınlanmadığını fark eden izleyiciler internet arama motorlarında ''Kuruluş Osman Bu Akşam Yeni Bölüm Yok mu, Neden Yok? Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman, Saat Kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı ve diğer detaylar...

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23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı

23 Ekim 2024 Çarşamba ATV Yayın Akışı

Kuruluş Osman Bu Akşam Yok mu, Neden Yok?

Kuruluş Osman Bu Akşam Yok mu, Neden Yok?

TUSAŞ terör saldırısı sonrası 23 Ekim Çarşamba yayınlanması beklenen dizilerden ortak karar çıktı. Buna göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak. Bu diziler arasında ATV'nin Kuruluş Osman dizisi de yer alıyor.

Kuruluş Osman Yeni Bölüm (168. Bölüm) Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kuruluş Osman Yeni Bölüm (168. Bölüm) Ne Zaman, Saat Kaçta?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Çağrı Şensoy gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün 30 Ekim 2024 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

168. Bölüm Konusu: Yeni Bölümde Neler Olacak?

168. Bölüm Konusu: Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Osman Bey, alplarıyla birlikte kurulan tuzaktan kurtulmuş ve Orhan ile Holofira'nın evliliği için büyük bir düğün hazırlığı içindedir. Düğün hazırlıkları obada büyük bir coşkuyla sürerken, Lucas ve Karesi Bey’in Osman Bey’i alt etme planları da devreye girecek.

Lucas, Söğüt'te bir isyan başlatacak ve bu durum düğün coşkusunu yarıda bırakacaktır.

Lucas, Söğüt'te bir isyan başlatacak ve bu durum düğün coşkusunu yarıda bırakacaktır.

Osman Bey isyanı bastırmak için stratejik hamleler yaparken, bir yandan da Karadin Kalesi’nden gelen tehditle yüzleşmek zorunda kalacak. Osman Bey’in bu iki cephede nasıl bir denge kuracağı büyük bir merak konusu.

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Diğer yanda Gonca Hatun ve Holofira arasındaki gerginlik giderek artıyor.

Diğer yanda Gonca Hatun ve Holofira arasındaki gerginlik giderek artıyor.

Gonca Hatun Alaeddin Bey ile birlikte Kayı Obası'ndan gitmek istemektedir; bu Holofira için bir dönüm noktası olacak. Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan yararlanarak kendi çıkarlarını korumak için harekete geçecekler.

Yusuf ve Saruca’nın Fatma Hatun’a olan ilgileri de bir restleşmeye dönüşecek.

Yusuf ve Saruca’nın Fatma Hatun’a olan ilgileri de bir restleşmeye dönüşecek.

Bu iki rakip arasında yaşanacak mücadele obada yeni bir çatışma yaratacak mı? Bu bölümde heyecan, entrika ve dram bir arada yaşanacak.

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