TUSAŞ Saldırısı Sonrası Dizilerden Ortak Karar: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak
TUSAŞ Saldırısı Sonrası Dizilerden Ortak Karar: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak
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Bugün saat 15.30 sularında Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan saldırı sonrası Putin'le birlikte açıklama yaparak 4 şehit, 14 yaralı olduğunu duyurdu.
RTÜK'ten yapılan açıklamayla haberlere yayın yasağı geldiği duyuruldu.
Ve yayın yasağının ardından da Türkiye'de Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a kısıtlama getirildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını açıkladı.
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