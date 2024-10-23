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TUSAŞ Saldırısı Sonrası Dizilerden Ortak Karar: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

TUSAŞ Saldırısı Sonrası Dizilerden Ortak Karar: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Terör
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:24

Ankara'da düzenlenen TUSAŞ terör saldırısı sonrası 23 Ekim Çarşamba yayınlanacak dizilerden ortak karar çıktı. Dizilerin yeni bölümleri bu akşam yayınlanmayacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bugün saat 15.30 sularında Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.

Bugün saat 15.30 sularında Ankara'da Savunma Sanayisinin kalbi TUSAŞ'ın 15 bine yakın kişinin çalıştığı tesisine terör saldırısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan saldırı sonrası Putin'le birlikte açıklama yaparak 4 şehit, 14 yaralı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan saldırı sonrası Putin'le birlikte açıklama yaparak 4 şehit, 14 yaralı olduğunu duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamayla haberlere yayın yasağı geldiği duyuruldu.

RTÜK'ten yapılan açıklamayla haberlere yayın yasağı geldiği duyuruldu.

Ve yayın yasağının ardından da Türkiye'de Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a kısıtlama getirildi.

Ve yayın yasağının ardından da Türkiye'de Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a kısıtlama getirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gazeteci Birsen Altuntaş, bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını açıkladı.
twitter.com

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