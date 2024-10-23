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Ankara’daki Terör Saldırısı Sonrasında Devlet Bahçeli’den İlk Mesaj: “Mücadele Azmimizi Kıramayacaklar”

Ankara’daki Terör Saldırısı Sonrasında Devlet Bahçeli’den İlk Mesaj: “Mücadele Azmimizi Kıramayacaklar”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 19:01 Son Güncelleme: 23.10.2024 - 19:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da düzenlenen saldırı sonrasında Twitter’dan açıklamada bulundu. Bahçeli, şehitlere başsağlığı diledi ve saldırıların milli birliğimize zarar veremeyeceğini söyledi.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması

Saldırıyla ilgili tüm detaylar 👇

Geçtiğimiz günlerde PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile gündemi belirleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, saldırı sonrası ilk mesajını Twitter’dan yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile gündemi belirleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, saldırı sonrası ilk mesajını Twitter’dan yayınlandı.

“Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.”

“Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.”

“Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.”

“Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır.”

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