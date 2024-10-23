Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerindeki Cephaneler Ortaya Çıktı
Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerindeki Cephaneler Ortaya Çıktı
Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephanelerin çokluğu ise dikkat çekiyor.
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.
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Sabah Gazetesi, saldırda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephaneleri paylaştı.
Son yapılan açıklamaya göre terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı
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