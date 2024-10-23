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Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerindeki Cephaneler Ortaya Çıktı

Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerindeki Cephaneler Ortaya Çıktı

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 18:07

Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephanelerin çokluğu ise dikkat çekiyor.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.

Saldırının tüm detayları 👇

Saldırı anının görüntüsü👇

Sabah Gazetesi, saldırda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephaneleri paylaştı.

Sabah Gazetesi, saldırda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan cephaneleri paylaştı.

Son yapılan açıklamaya göre terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı

Son yapılan açıklamaya göre terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi ise yaralandı

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