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Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Siyasilerden “Boyun Eğmeyeceğiz” Açıklaması

Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Siyasilerden “Boyun Eğmeyeceğiz” Açıklaması

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 16:56

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi’ne bu akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin olduğunu duyurdu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise yaşanan terör saldırısını tepki gösterdi.

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Ankara’da bu akşam saatlerinde TUSAŞ tesislerine gelen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Ankara’da bu akşam saatlerinde TUSAŞ tesislerine gelen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Saldırı ile ilgili tüm detaylar 👇

Bakan Ali Yerlikaya, saldırı sonrasında şehit ve yaralıların olduğunu açıklarken, bölgede çatışmanın hala devam ettiği kaydedildi.

Bakan Ali Yerlikaya, saldırı sonrasında şehit ve yaralıların olduğunu açıklarken, bölgede çatışmanın hala devam ettiği kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırı sonrasında “Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun” paylaşımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırı sonrasında “Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun” paylaşımında bulundu.
twitter.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.” paylaşımıyla saldıraya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.” paylaşımıyla saldıraya tepki gösterdi.
twitter.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise ilk açıklamasında, “TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli tekonoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise ilk açıklamasında, “TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu. Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli tekonoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız.” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır." açıklamasında bulundu.
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