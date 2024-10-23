Ankara TUSAŞ’ta Terör Saldırısı: Siyasilerden “Boyun Eğmeyeceğiz” Açıklaması

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi’ne bu akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit düşenlerin olduğunu duyurdu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise yaşanan terör saldırısını tepki gösterdi.