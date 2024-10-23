RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sosyal Medya Kullanıcılarına Bir Çağrı Yaptı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Sosyal Medya Kullanıcılarına Bir Çağrı Yaptı
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Ardından sosyal medya kullanıcılarına bir uyarı yaptı.
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ) bugün öğle saatlerinde bir terör saldırısı meydana geldi.
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TUSAŞ'a yapılan saldırıya ait detaylar sosyal medyaya yayıldı. Teröristlerin fotoğrafları, olayı gerçekleştirdikleri dakikalar, şehit ve yaralı bilgisi anbean sosyal medyada paylaşıldı.
Bu paylaşımların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Yayın yasağının ardından ise pek çok sosyal medya kullanıcısının X(Twitter), Instagram, YouTube, Telegram ve TikTok gibi uygulamalara erişimde zorluk yaşadığı görüldü.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu sırada X hesabından sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Şahin paylaşımında "Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim." dedi.
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