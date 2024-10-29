Tembellikten Değilmiş: Erteleme Hastalığının Arkasında Yatan Bilimsel Gerçeği Öğrenmelisiniz!
Tembellikten Değilmiş: Erteleme Hastalığının Arkasında Yatan Bilimsel Gerçeği Öğrenmelisiniz!
Erteleme, sadece tembellikten kaynaklanan bir alışkanlık değil; arkasında derin psikolojik ve nörobiyolojik etmenler yatıyor. Biz de erteleme hastalığının arkasında yatan bilimsel sebepleri bu içeriğimizde ele aldık. Peki neden erteleriz? Sorumluluklarımız neden bize adeta bir yük gibi gelir?
Detaylıca anlattık!
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Yeni bir yılın başlangıcı, birçok insan için temiz bir sayfa açmak ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak adına bir motivasyon kaynağıdır. Ancak bazı alışkanlıkları bırakmak diğerlerinden daha zor olabilir; özellikle de erteleme alışkanlığı.
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Bir işi tamamlamak, bir e-posta göndermek ya da bir koşuya çıkmak gibi bazı görevler insana devasa bir yük gibi gelebilir.
Durham Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Fuschia Sirois, ertelemenin temelinde "kaçınma" yattığını söylüyor.
Sirois, ertelemenin, gereksiz ve isteğe bağlı bir gecikme biçimi olduğunu belirtiyor.
Günlük hayatta yapılan basit görevler, örneğin bulaşıkları yıkamak gibi, bazen bunaltıcı hale gelebilir.
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Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin erteleme yapma olasılıklarının daha yüksek olmasının sebeplerinden biri de, duygusal düzenleme konusundaki zorluklardır.
Erteleme alışkanlığını azaltmanın yolu, olumsuz duyguları yönetmeyi öğrenmekten geçiyor. Zorlayıcı bir görevle karşılaştığınızda bir adım geri atıp hangi duyguları hissettiğinizi anlamaya çalışmak önemlidir.
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