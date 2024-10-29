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Marilyn Monroe Kılığına Bile Girdi: Kendall Jenner'ın Moda İkonlarına Çağ Atlatan Cadılar Bayramı Kostümleri

Marilyn Monroe Kılığına Bile Girdi: Kendall Jenner'ın Moda İkonlarına Çağ Atlatan Cadılar Bayramı Kostümleri

Kendall Jenner
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
30.10.2024 - 00:50

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü model Kendall Jenner, tarzıyla da akıllara kazınmış durumda. Geçmişten günümüze Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümleri daha önce görmüş müydünüz? Marilyn Monroe kılığından Wonder Woman'a kadar Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı kostümlerine gelin hep beraber bakalım👇

Kaynak: https://x.com/archivekend/status/1850...
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Cadılar Bayramı'nın yarın başlaması üzerine birbirinden farklı konsepte sahip kıyafetler görüyoruz.

Cadılar Bayramı'nın yarın başlaması üzerine birbirinden farklı konsepte sahip kıyafetler görüyoruz.

Fakat şu ana kadar gördüğünüz tüm konsept partileri ve kıyafetleri unutun. Çünkü Kendall Jenner, Cadılar Bayramı konseptine geçmişten günümüze çağ atlatacak kombinler yapmış!

Fakat şu ana kadar gördüğünüz tüm konsept partileri ve kıyafetleri unutun. Çünkü Kendall Jenner, Cadılar Bayramı konseptine geçmişten günümüze çağ atlatacak kombinler yapmış!

1. Buyrun göz atalım... Burada (sağ) kendisini Mario kılığında görüyoruz.

1. Buyrun göz atalım... Burada (sağ) kendisini Mario kılığında görüyoruz.

2. Karl Lagerfeld

2. Karl Lagerfeld

3. Buttercup

3. Buttercup
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4. Victoria's Secret meleği

4. Victoria's Secret meleği

5. Austin Power'ın dişi robotu

5. Austin Power'ın dişi robotu

6. Cadı

6. Cadı

7. Orman perisi

7. Orman perisi

8. Kylie ve Kendall Jenner kardeşler "kendileri" olmuşlar!

8. Kylie ve Kendall Jenner kardeşler "kendileri" olmuşlar!
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9. Barb Wire filminde Pamela Anderson!

9. Barb Wire filminde Pamela Anderson!

10. Ölü Gelin filmine de ufak bi' dokunuş!

10. Ölü Gelin filmine de ufak bi' dokunuş!

11. Marslı kız

11. Marslı kız

12. Salatalık😂

12. Salatalık😂

13. Toy Store filmindeki Jessi

13. Toy Store filmindeki Jessi
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14. Marilyn Monroe

14. Marilyn Monroe

15. Batman Forever filmindeki Şeker ve Baharat karakterleri!

15. Batman Forever filmindeki Şeker ve Baharat karakterleri!

16. Siyah melek

16. Siyah melek

17. Ve Wonder Woman...

17. Ve Wonder Woman...

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