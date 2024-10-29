Marilyn Monroe Kılığına Bile Girdi: Kendall Jenner'ın Moda İkonlarına Çağ Atlatan Cadılar Bayramı Kostümleri
Marilyn Monroe Kılığına Bile Girdi: Kendall Jenner'ın Moda İkonlarına Çağ Atlatan Cadılar Bayramı Kostümleri
Kaynak: https://x.com/archivekend/status/1850...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü model Kendall Jenner, tarzıyla da akıllara kazınmış durumda. Geçmişten günümüze Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümleri daha önce görmüş müydünüz? Marilyn Monroe kılığından Wonder Woman'a kadar Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı kostümlerine gelin hep beraber bakalım👇
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Cadılar Bayramı'nın yarın başlaması üzerine birbirinden farklı konsepte sahip kıyafetler görüyoruz.
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Fakat şu ana kadar gördüğünüz tüm konsept partileri ve kıyafetleri unutun. Çünkü Kendall Jenner, Cadılar Bayramı konseptine geçmişten günümüze çağ atlatacak kombinler yapmış!
1. Buyrun göz atalım... Burada (sağ) kendisini Mario kılığında görüyoruz.
2. Karl Lagerfeld
3. Buttercup
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4. Victoria's Secret meleği
5. Austin Power'ın dişi robotu
6. Cadı
7. Orman perisi
8. Kylie ve Kendall Jenner kardeşler "kendileri" olmuşlar!
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9. Barb Wire filminde Pamela Anderson!
10. Ölü Gelin filmine de ufak bi' dokunuş!
11. Marslı kız
12. Salatalık😂
13. Toy Store filmindeki Jessi
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14. Marilyn Monroe
15. Batman Forever filmindeki Şeker ve Baharat karakterleri!
16. Siyah melek
17. Ve Wonder Woman...
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