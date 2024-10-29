Marilyn Monroe Kılığına Bile Girdi: Kendall Jenner'ın Moda İkonlarına Çağ Atlatan Cadılar Bayramı Kostümleri

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü model Kendall Jenner, tarzıyla da akıllara kazınmış durumda. Geçmişten günümüze Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümleri daha önce görmüş müydünüz? Marilyn Monroe kılığından Wonder Woman'a kadar Kendall Jenner'ın Cadılar Bayramı kostümlerine gelin hep beraber bakalım👇