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Vahşi Yaşam Videolarıyla Tanınan Ünlü YouTuber Kobra Isırması Sonucu Hayatını Kaybetti

Vahşi Yaşam Videolarıyla Tanınan Ünlü YouTuber Kobra Isırması Sonucu Hayatını Kaybetti

youtuber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 23:16

Dünya çapında vahşi yaşam ile iç içe olduğu videolarıyla nam salmış Graham Dinkelman, kobra ısırması sonucu gelişen komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti. Ünlü YouTuber yılanları çok sevmesiyle biliniyordu.

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Güney Afrikalı vahşi yaşam tutkunu ve YouTuber Graham "Dingo" Dinkelman, yılan ısırığı nedeniyle gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Güney Afrikalı vahşi yaşam tutkunu ve YouTuber Graham "Dingo" Dinkelman, yılan ısırığı nedeniyle gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce bir kobra tarafından ısırılan Dingo, yaşadığı anafilaktik şok sonrası yapay komada tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık bir ay önce bir kobra tarafından ısırılan Dingo, yaşadığı anafilaktik şok sonrası yapay komada tedavi altına alınmıştı.

"Dingo," tehlikeli sürüngenler üzerine çektiği kurtarma videolarıyla dünya çapında tanınarak, "Güney Afrika'nın Steve Irwin'i" olarak anılıyordu.

"Dingo," tehlikeli sürüngenler üzerine çektiği kurtarma videolarıyla dünya çapında tanınarak, "Güney Afrika'nın Steve Irwin'i" olarak anılıyordu.

Vefatının ardından birçok ülkeden hayranları ve dostları taziyelerini paylaştı.

Eşi Kirsty, "Dingo, bu zor dönemde inanılmaz bir mücadele verdi. Bizimle kalmak için büyük bir direniş gösterdi ve bu uğraşı için çok minnettarız. Ancak tüm gücüne rağmen, bugün ailesinin yanında huzur içinde aramızdan ayrıldı" sözleriyle acısını ifade etti.

Eşi Kirsty, "Dingo, bu zor dönemde inanılmaz bir mücadele verdi. Bizimle kalmak için büyük bir direniş gösterdi ve bu uğraşı için çok minnettarız. Ancak tüm gücüne rağmen, bugün ailesinin yanında huzur içinde aramızdan ayrıldı" sözleriyle acısını ifade etti.

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