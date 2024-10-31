Eski Sevgilisine Cumhuriyet Bayramı İçin Mesaj Atan Kişi, "Yazmak İsteyen Bi' Şekil Yazıyor" Dedirtti

Eski sevgiliye dönmek için çeşitli bahaneler arasak da bir kullanıcının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama bahanesiyle eski sevgilisine mesaj atması gündem oldu. Mesajı görenler 'Yazmak isteyen bi' şekilde yazıyor' demekten kendini alıkoyamadı.

İşte detaylar...