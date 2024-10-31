Eski Sevgilisine Cumhuriyet Bayramı İçin Mesaj Atan Kişi, "Yazmak İsteyen Bi' Şekil Yazıyor" Dedirtti
Eski Sevgilisine Cumhuriyet Bayramı İçin Mesaj Atan Kişi, "Yazmak İsteyen Bi' Şekil Yazıyor" Dedirtti
Eski sevgiliye dönmek için çeşitli bahaneler arasak da bir kullanıcının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama bahanesiyle eski sevgilisine mesaj atması gündem oldu. Mesajı görenler 'Yazmak isteyen bi' şekilde yazıyor' demekten kendini alıkoyamadı.
İşte detaylar...
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29 Ekim itibarıyla cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutladık.
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Fakat bu süreçte eski sevgililer de boş durmadı tabii. Bir kullanıcı, kendisine atılan mesajı bu şekilde paylaştı. Mesajı görenler, "Yazmak isteyen de bir şekilde yazıyor" demekten kendini alıkoyamadı.
Bakalım diğer kullanıcılar ne düşünüyor, beraber bakalım👇
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