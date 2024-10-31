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Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda Altyapı ve Kilise Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı

Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda Altyapı ve Kilise Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı

Düzce
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 20:04

Düzce'deki Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılar, antik tiyatronun gizemlerini gün yüzüne çıkarıyor. Son çalışmalarda, tiyatronun giriş yollarında pişirilmiş topraktan yapılmış altyapı sistemleri ve Bizans dönemine ait bir kilise kalıntısı bulundu.

İşte detaylar!

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Düzce'deki Konuralp Antik Kenti'nde yer alan antik tiyatroda yapılan kazılarda önemli gelişmeler yaşandı.

Düzce'deki Konuralp Antik Kenti'nde yer alan antik tiyatroda yapılan kazılarda önemli gelişmeler yaşandı.

Tiyatronun giriş yolları ve çevresinde yapılan çalışmalarda, pişirilmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan bir altyapı sistemi ortaya çıktı.

Tiyatronun giriş yolları ve çevresinde yapılan çalışmalarda, pişirilmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan bir altyapı sistemi ortaya çıktı.

Ayrıca, kazı alanında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir kilise kalıntısına da rastlandı.

Ayrıca, kazı alanında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir kilise kalıntısına da rastlandı.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, halk arasında "Kilise suyu" olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacındaki kaynak suyuyla bağlantılı olduğunu ve bu suyun yakınındaki çeşmeye aktarıldığını ifade etti.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, halk arasında "Kilise suyu" olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacındaki kaynak suyuyla bağlantılı olduğunu ve bu suyun yakınındaki çeşmeye aktarıldığını ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi bu temiz suyun, yeniden çeşmeye bağlanması planlanıyor.

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