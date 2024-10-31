Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda Altyapı ve Kilise Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı
Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda Altyapı ve Kilise Kalıntıları Gün Yüzüne Çıktı
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Düzce'deki Konuralp Antik Kenti'nde yer alan antik tiyatroda yapılan kazılarda önemli gelişmeler yaşandı.
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Tiyatronun giriş yolları ve çevresinde yapılan çalışmalarda, pişirilmiş topraktan yapılmış borulardan oluşan bir altyapı sistemi ortaya çıktı.
Ayrıca, kazı alanında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir kilise kalıntısına da rastlandı.
Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, halk arasında "Kilise suyu" olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacındaki kaynak suyuyla bağlantılı olduğunu ve bu suyun yakınındaki çeşmeye aktarıldığını ifade etti.
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